Il robot lavavetri RCW 2 Extra sostituisce la pulizia manuale dei vetri e garantisce automaticamente risultati senza aloni. Grazie alla potente tecnologia di aspirazione, RCW 2 Extra garantisce una presa sicura su tutte le superfici lisce, ideale per finestre, specchi grandi e difficili da raggiungere. La navigazione sistematica e due sensori per il rilevamento di cornici e oggetti garantiscono una pulizia rapida e affidabile. I due dischi rotanti con panni in microfibra simulano un movimento di pulizia manuale, garantendo risultati di pulizia brillanti. Due ugelli a ultrasuoni nebulizzano acqua e detergente con precisione sul vetro della finestra senza gocciolare. Quattro modalità di pulizia automatica e una modalità manuale possono essere selezionate comodamente tramite telecomando. I segnali LED e l'uscita vocale forniscono messaggi di stato sul dispositivo. Il detergente per vetri RM 503 in dotazione rimuove in modo affidabile lo sporco, asciuga senza lasciare aloni e consente alla pioggia di scorrere più rapidamente per una pulizia duratura. In caso di interruzione di corrente, l'RCW 2 Extra rimane attaccato al vetro grazie alla batteria di emergenza e al cavo di sicurezza.