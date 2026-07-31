Aspiratore industriale IVM 40/12-1 M Z22

Aspiratore industriale mobile di classe media, dotato di filtro stellare per polveri classe M e turbina EC, per l'aspirazione di solidi fini e grossolani in zona ATEX 22.

Aspiratore industriale antideflagrante di classe media IVM 40/12-1 M Z22, adatto per l'aspirazione universale di piccole e medie quantità di solidi fini e grossolani in ambienti industriali - ideale anche per l'uso in aree con severi requisiti igienici e nella zona ATEX 22. La macchina affidabile, durevole, compatta e mobile funziona in funzionamento monofase, è dotata di una turbina EC e viene utilizzata in qualsiasi applicazione dove devono essere osservate misure di sicurezza specifiche. Le grandi ruote facilitano il trasporto ovunque sia necessario. Grazie all'innovativo sistema di pulizia del filtro Pull and Clean, il grande filtro a stella della classe di polvere M può essere pulito facilmente e comodamente durante il funzionamento. Il serbatoio di raccolta e il serbatoio del filtro sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità resistente agli acidi, mentre il telaio è in acciaio durevole.

Caratteristiche e vantaggi
Aspiratore industriale IVM 40/12-1 M Z22: Certificato per ATEX Zona 22
Certificato per ATEX Zona 22
Aspiratore industriale antideflagrante per un'aspirazione sicura nella zona ATEX 22.
Aspiratore industriale IVM 40/12-1 M Z22: Classe di polvere M
Classe di polvere M
Dispositivo completo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere M.
Aspiratore industriale IVM 40/12-1 M Z22: Turbina EC a bassa usura
Turbina EC a bassa usura
Design senza spazzole per un funzionamento a bassa usura. Adatto al funzionamento su tre turni grazie alla durata minima di 5000 ore.
Pulizia manuale del filtro pull-and-clean
  • La pulizia del filtro avviene in un'unica fase durante il funzionamento.
  • Depolverazione a bassa usura mediante inversione dell'aria.
Dotato di un grande filtro a stella
  • Per aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M.
  • Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche

Dati tecnici

Numero di fasi attuali (Ph) 1
Voltaggio (V) 220 - 240
Frequenza (Hz) 50 - 60
flusso d'aria (l/s/m³/h) 49,4 / 178
Vuoto (mbar/kPa) 239 / 23,9
Capacità del contenitore (l) 40
Materiale del contenitore acciaio inossidabile
Potenza nominale in ingresso (kW) 1 x 1,2
Tipo di aspirazione Elettrico
Raccordo ID ID 70
Accessorio in dotazione ID ID 40
livello di pressione sonora (dB(A)) 73
lunghezza del cavo (m) 10
Filtro principale classe polvere M
Area filtro per il filtro principale (m²) 1,6
Peso senza accessori (kg) 50
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 50,8
Dimensioni (L × P × A) (mm) 645 x 655 x 1140

Dotazione

  • Filtro principale: Filtro a stella
  • Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
Aspiratore industriale IVM 40/12-1 M Z22
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Videos
Aree di applicazione
  • Adatto all'uso in zona ATEX 22
  • Per piccole e medie quantità di solidi e polveri di classe M
  • Per le applicazioni più difficili, adatto anche per aspirare materiali adesivi
Accessori