Aspiratore industriale antideflagrante di classe media IVM 40/12-1 M Z22, adatto per l'aspirazione universale di piccole e medie quantità di solidi fini e grossolani in ambienti industriali - ideale anche per l'uso in aree con severi requisiti igienici e nella zona ATEX 22. La macchina affidabile, durevole, compatta e mobile funziona in funzionamento monofase, è dotata di una turbina EC e viene utilizzata in qualsiasi applicazione dove devono essere osservate misure di sicurezza specifiche. Le grandi ruote facilitano il trasporto ovunque sia necessario. Grazie all'innovativo sistema di pulizia del filtro Pull and Clean, il grande filtro a stella della classe di polvere M può essere pulito facilmente e comodamente durante il funzionamento. Il serbatoio di raccolta e il serbatoio del filtro sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità resistente agli acidi, mentre il telaio è in acciaio durevole.