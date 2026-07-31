Aspiratore industriale IVM 40/12-1 M Z22
Aspiratore industriale mobile di classe media, dotato di filtro stellare per polveri classe M e turbina EC, per l'aspirazione di solidi fini e grossolani in zona ATEX 22.
Aspiratore industriale antideflagrante di classe media IVM 40/12-1 M Z22, adatto per l'aspirazione universale di piccole e medie quantità di solidi fini e grossolani in ambienti industriali - ideale anche per l'uso in aree con severi requisiti igienici e nella zona ATEX 22. La macchina affidabile, durevole, compatta e mobile funziona in funzionamento monofase, è dotata di una turbina EC e viene utilizzata in qualsiasi applicazione dove devono essere osservate misure di sicurezza specifiche. Le grandi ruote facilitano il trasporto ovunque sia necessario. Grazie all'innovativo sistema di pulizia del filtro Pull and Clean, il grande filtro a stella della classe di polvere M può essere pulito facilmente e comodamente durante il funzionamento. Il serbatoio di raccolta e il serbatoio del filtro sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità resistente agli acidi, mentre il telaio è in acciaio durevole.
Caratteristiche e vantaggi
Certificato per ATEX Zona 22Aspiratore industriale antideflagrante per un'aspirazione sicura nella zona ATEX 22.
Classe di polvere MDispositivo completo certificato secondo DIN EN 60335-2-69 per la classe di polvere M.
Turbina EC a bassa usuraDesign senza spazzole per un funzionamento a bassa usura. Adatto al funzionamento su tre turni grazie alla durata minima di 5000 ore.
Pulizia manuale del filtro pull-and-clean
- La pulizia del filtro avviene in un'unica fase durante il funzionamento.
- Depolverazione a bassa usura mediante inversione dell'aria.
Dotato di un grande filtro a stella
- Per aspirare in sicurezza solidi e polveri fino alla classe di polvere M.
- Adatto anche per grandi quantità di polvere.
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di fasi attuali (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|220 - 240
|Frequenza (Hz)
|50 - 60
|flusso d'aria (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Vuoto (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Capacità del contenitore (l)
|40
|Materiale del contenitore
|acciaio inossidabile
|Potenza nominale in ingresso (kW)
|1 x 1,2
|Tipo di aspirazione
|Elettrico
|Raccordo ID
|ID 70
|Accessorio in dotazione ID
|ID 40
|livello di pressione sonora (dB(A))
|73
|lunghezza del cavo (m)
|10
|Filtro principale classe polvere
|M
|Area filtro per il filtro principale (m²)
|1,6
|Peso senza accessori (kg)
|50
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|50,8
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|645 x 655 x 1140
Dotazione
- Filtro principale: Filtro a stella
- Accessori inclusi nella dotazione della macchina: no
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Aree di applicazione
- Adatto all'uso in zona ATEX 22
- Per piccole e medie quantità di solidi e polveri di classe M
- Per le applicazioni più difficili, adatto anche per aspirare materiali adesivi