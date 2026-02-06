Lavapavimenti professionale KIRA BR 200
La lavasciuga robotizzata KIRA BR 200 pulisce efficacemente le superfici più ampie. Spazzole a rullo ideali per pavimenti irregolari, è completamente autonoma in ogni applicazione
KIRA BR 200 combina una tecnologia intelligente con elevate prestazioni di pulizia. Grazie all'ampia larghezza di lavoro e all'elevata velocità di avanzamento, pulisce autonomamente in modo efficiente e accurato, anche su pavimenti ruvidi e irregolari. Il prelavaggio e il lavaggio vengono eseguiti in un unico passaggio grazie alla tecnologia a spazzola rotante che fa risparmiare tempo. Una spazzola laterale garantisce risultati di pulizia fino ai bordi. Il potente sistema multisensore con visibilità a 360° riconosce in modo affidabile ostacoli, sporgenze e superfici vetrate per una navigazione sicura. La docking station offre la massima autonomia automatizzando il riempimento di acqua pulita, lo svuotamento di acqua sporca e la ricarica della batteria. La funzione calendario offre un modo versatile per pianificare in anticipo le attività di pulizia. KIRA BR 200 può funzionare in modo completamente autonomo, ma può anche essere controllato manualmente come macchina uomo a bordo, se necessario. È sempre connesso in rete tramite KIRA Equipment Manager e l'app KIRA Robots e può essere facilmente integrato nei processi esistenti.
Caratteristiche e vantaggi
Docking stationPermette operazioni completamente automatizzate. Le risorse possono essere ricaricate in modo autonomo da un robot (riempimento di acqua fresca, scarico di acqua sporca, risciacquo del serbatoio, ricarica della batteria). Opzionalmente, il robot può anche funzionare senza la docking station.
Guida agli ostacoliRileva in modo affidabile ostacoli sconosciuti. Pianifica autonomamente percorsi alternativi. Manovre di guida autonome su richiesta.
Collegamento infrastrutturaleIl KIRA BR 200 può essere integrato senza problemi nelle infrastrutture esistenti. Le connessioni per tapparelle e VDA 5050 consentono una collaborazione efficiente e flessibile con altri sistemi e macchine per un elevato grado di automazione e ottimizzazione dei processi.
Operazione semplice
- Controllo sicuro di tutte le funzioni del dispositivo tramite il display touch.
- Guida passo passo per un utilizzo intuitivo.
- Installazione semplice per un utilizzo facile del robot anche senza conoscenze specifiche.
Tecnica del pennello a rullo
- Ideale per superfici molto sporche grazie all'elevata pressione di contatto dei rulli autopulenti.
- Basso consumo di acqua.
- Prespazzamento e lavaggio in un unico passaggio.
Spazzola laterale integrata
- Consente una pulizia accurata fino al bordo.
- Trasporta lo sporco direttamente nel canale di pulizia.
- Riduce al minimo le rilavorazioni manuali.
Navigazione affidabile grazie al sistema multisensore
- Sensori potenti e visibilità a 360°.
- Rilevamento affidabile di sporgenze e vetri.
- Monitoraggio tramite sensori delle aree laterali.
Certificato di sicurezza
- Rilevamento sicuro e senza contatto di ostacoli, dislivelli e persone.
- Certificato di sicurezza CSA_22 No. 336-17 e IEC 63327.
- Adatto al funzionamento in aree ad alto traffico.
Un'ampia gamma di possibilità applicative
- Può essere azionato in modo autonomo o manuale.
- Consente la pulizia manuale delle macchie.
- Consente di impostare più profili utente con livelli di autorizzazione individuali.
Connettività
- Accesso diretto a KIRA Equipment Manager e all'app KIRA Robots.
- Invia notifiche e messaggi di stato ai dispositivi mobili.
- Include report di pulizia, stato della macchina, guasti e altro ancora.
Specifiche
Dati tecnici
|Tipo di trazione
|Batteria
|Potenza nominale di ingresso (W)
|2250
|Motore di trazione di potenza (W)
|1300
|Potenza turbina (W)
|552
|Potenza motore a spazzole (W)
|1500
|Ampiezza lavaggio (mm)
|850
|Pressione di contatto della spazzola (g/cm²)
|215
|Velocità della spazzola (rpm)
|380 - 950
|Ampiezza di lavoro, aspirazione (mm)
|1100
|Serbatoio acqua pulita/sporca (l)
|200 / 220
|Serbatoio detergente (l)
|10
|Contenitore per lo sporco (l)
|9
|Prestazioni teoriche dell'area, autonomia (m²/h)
|max. 4590
|Resa con un serbatoio pieno (circa) (m²)
|7143
|Nr. fasi della corrente (Ph)
|1
|Voltaggio (V)
|100 / 240
|Frequenza (Hz)
|50 / 60
|Numero di batterie
|4
|Tipo batteria
|Li-Ion
|Tensione/capacità della batteria (V/Ah)
|24 / 320
|Durata della batteria (h)
|circa. 4
|Tempo di ricarica della batteria (h)
|circa. 4,7
|Velocità, autonomia (km/h)
|max. 5,4
|Rumorosità (dB(A))
|64,5
|Larghezza di rotazione del corridoio, autonoma (m)
|2,8
|Capacità di arrampicata (%)
|max. 6
|Larghezza del corridoio, autonoma (mm)
|max. 1350
|Peso senza accessori (kg)
|630
|Peso (con accessori) (kg)
|630
|Peso con imballo (kg)
|632,3
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Scope of supply
- Batteria e caricabatterie
- Include uno squeegee
- Spazzola a rullo: 2 Pezzo(i)
- Scopa laterale
- Lampeggiante
Dotazione
- Batteria
- Tipo di labbra di aspirazione: Linatex
- Sistema DOSE
- con dosaggio dell'acqua in funzione della velocità
- Ampio display touch ad alta definizione
- Compatibile con la docking
- Controllo tapparella predisposto
- pulizia autonoma
- Prespazzamento automatico
- con modalità di guida manuale
- Ampio display touch ad alta definizione
- Sensori ad alte prestazioni
- rilevamento ostacoli e incidenti
- sterzata autonoma all'incontro di ostacoli
- Sicurezza certificata per le aree pubbliche
- creazione di rapporti di pulizia
- Notifiche su dispositivi mobili
- Funzione di pianificazione
- Auto-Fill
- Luci colorate per visualizzare il comportamento e lo stato di funzionamento del robot
- Colore e concetto operativo Kärcher
- interruttore a galleggiante elettrico e meccanico
- con modalità di apprendimento (Teach and Repeat)
- Tipo di spazzola: Spazzola tonda
- Pressione di contatto variabile
- robusta barra di aspirazione in alluminio pressofuso
- Sensore di sottopressione per il rilevamento di blocchi
- Rilevamento del serbatoio del detersivo vuoto
- funzionamento tramite app
- Interfaccia di comunicazione: VDA5050
- Dosatore detergente
Aree di applicazione
- Ampie aree con pavimenti strutturati e irregolari
- Per grandi superfici estese e aree parziali
- Consigliato per l'uso in spazi pubblici
- Ideale per aeroporti, stazioni ferroviarie, capannoni di produzione e fabbricazione, capannoni logistici, centri espositivi, sale conferenze, sale concerti e molto altro ancora.
- Può essere utilizzato nell'industria dei trasporti, in fabbriche e nelle costruzioni