KIRA BR 200 combina una tecnologia intelligente con elevate prestazioni di pulizia. Grazie all'ampia larghezza di lavoro e all'elevata velocità di avanzamento, pulisce autonomamente in modo efficiente e accurato, anche su pavimenti ruvidi e irregolari. Il prelavaggio e il lavaggio vengono eseguiti in un unico passaggio grazie alla tecnologia a spazzola rotante che fa risparmiare tempo. Una spazzola laterale garantisce risultati di pulizia fino ai bordi. Il potente sistema multisensore con visibilità a 360° riconosce in modo affidabile ostacoli, sporgenze e superfici vetrate per una navigazione sicura. La docking station offre la massima autonomia automatizzando il riempimento di acqua pulita, lo svuotamento di acqua sporca e la ricarica della batteria. La funzione calendario offre un modo versatile per pianificare in anticipo le attività di pulizia. KIRA BR 200 può funzionare in modo completamente autonomo, ma può anche essere controllato manualmente come macchina uomo a bordo, se necessario. È sempre connesso in rete tramite KIRA Equipment Manager e l'app KIRA Robots e può essere facilmente integrato nei processi esistenti.