Автоматический барабан для шланга, пластмассовый, со шлангом высокого давления, 15 м
Подпружиненная и готовая к использованию автоматическая катушка для шланга для настенного монтажа. Упрощает обращение со шлангом высокого давления, сокращает время наладки и повышает безопасность труда.
Наш автоматический барабан для шланга поставляется с предварительно собранным шлангом высокого давления (15 м), который уже смотан и поэтому готов к использованию сразу после монтажа на стене. Приводимая в действие высококачественной пружиной из нержавеющей стали, эта катушка для шланга сокращает время настройки до и после работы, что способствует повышению производительности. Надежная намотка и размотка шланга высокого давления обеспечивает более простое и, следовательно, более удобное обращение для пользователя и в то же время также повышает безопасность труда, поскольку можно надежно избежать опасности споткнуться.
Спецификации
Технические характеристики
|Длина (м)
|15
|Температура (°C)
|макс. 155
|Макс. давление (бар)
|300
|Вес (с упаковкой) (кг)
|7,1
Описание комплектации
- Барабан для шланга
- Шланг высокого давления
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