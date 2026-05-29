Наш автоматический барабан для шланга поставляется с предварительно собранным шлангом высокого давления (15 м), который уже смотан и поэтому готов к использованию сразу после монтажа на стене. Приводимая в действие высококачественной пружиной из нержавеющей стали, эта катушка для шланга сокращает время настройки до и после работы, что способствует повышению производительности. Надежная намотка и размотка шланга высокого давления обеспечивает более простое и, следовательно, более удобное обращение для пользователя и в то же время также повышает безопасность труда, поскольку можно надежно избежать опасности споткнуться.