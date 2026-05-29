Шарнирный держатель сопла
Решение для очистки труднодоступных мест: шарнирный держатель сопла, плавно отклоняемый в секторе 120°. Легко устанавливается непосредственно на струйной трубке.
Благодаря множеству вариантов регулировки угла наклона до 120° с помощью шарнира вы можете легко почистить даже труднодоступные места. Этот аксессуар позволяет быстро и эффективно помыть автомобили, крупногабаритные транспортные средства, шасси, фасады зданий, крыши и т.д. Шарнир легко и удобно соединятся со струйной трубкой EASY!Lock аппарата высокого давления.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. рабочее давление (бар)
|300
|Температура (°C)
|макс. 155
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,5