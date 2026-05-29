Струйная трубка, 1050 мм, поворотная
Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.
Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. рабочее давление (бар)
|300
|Длина (мм)
|1050
|Температура (°C)
|макс. 155
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Рукоятка
|поворотная
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1
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