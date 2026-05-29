Струйная трубка в упаковке, 400 мм, поворотная, 400 мм, поворотная
Эргономичная поворотная струйная трубка длиной 400 мм.
Струйная трубка из высококачественной стали с большим резьбовым разъемом. Эргономичная рукоятка обеспечивает удобство обращения и хорошую изоляцию. Трубка поворачивается на 360° под давлением.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. рабочее давление (бар)
|300
|Длина (мм)
|400
|Температура (°C)
|макс. 155
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Рукоятка
|поворотная
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,574