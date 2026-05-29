Наряду с решением разных задач мойки окон, фасадов и солнечных батарей в режимах высокого или низкого давления,телескопическая штанга TL 10 C подходит и для уборки пылесосом, например удаления пыли с находящихся на большой высоте трубопроводов. Изготовленная из высококачественного углеродного волокна (карбона) и снабженная практичными быстродействующими замками с усилием зажима, легко регулируемым без применения инструментов, эта штанга, раздвигающаяся на длину до 10 м, впечатляет максимальной прочностью при минимальном весе. Защита от скручивания и поворотная опорная часть штанги повышают безопасность и удобство выполнения работ. При этом опорная часть снабжена крюком, позволяющим надежно закрепить ремень для переноски.