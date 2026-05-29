Телескопическая штанга TL 7 H

Многофункциональная телескопическая штанга TL 7 H из легкого и прочного композитного материала (смеси карбона со стекловолокном). Легко раздвигается на необходимую длину благодаря быстродействующим замкам (радиус действия до 7 м).

Решение для мойки окон, фасадов или солнечных батарей осмотической водой как в режиме низкого давления при помощи щеток, так и в режиме высокого давления: наша многофункциональная телескопическая штанга TL 7 H из композитного материала, раздвигаемая на длину до 7 м. Изготовленная из специальной смеси карбона со стекловолокном, она впечатляет особой прочностью при очень малом весе. Инновационные быстродействующие замки позволяют удобно изменять рабочую длину штанги, а защита от скручивания и поворотная опорная часть гарантируют максимальное удобство в работе. Обращение со штангой облегчает также возможность настройки усилия зажима без применения инструментов. Крюк на опорной части позволяет прикрепить к штанге ремень для переноски.

Особенности и преимущества
Телескопическая штанга TL 7 H: Широкие функциональные возможности
Широкие функциональные возможности
Для мойки окон, фасадов и панелей солнечных батарей при помощи осмотической воды. Для мойки высоким давлением или в режиме низкого давления с помощью щетки.
Телескопическая штанга TL 7 H: Максимальная эргономичность
Максимальная эргономичность
Защита от проворачивания сегментов штанги для удобной и безопасной работы. Быстродействующие замки для быстрого и легкого изменения рабочей длины штанги. Поворотная опорная часть для удобной работы.
Телескопическая штанга TL 7 H: Удобсто в использовании
Удобсто в использовании
Изменение усилия зажима быстродействующих замков без применения инструментов. С зажимами для закрепления водопроводного шланга с наружной стороны штанги. Опорная часть с крюком для прикрепления ремня и подвески.
Максимум безопасности
  • Защита от случайного демонтажа штанги при помощи тактильных и визуальных ограничителей длины выдвигания секций.
  • Неэлектропроводный нижний сегмент штанги.
Спецификации

Технические характеристики

Длина телескопической штанги (м) 2 - 7
Температура воды на входе (°C) макс. 60
Материал композитный
Элементы 5
Соединительная резьба M 18
Вес (с упаковкой) (кг) 4,632

Описание комплектации

  • Изменение усилия зажима быстродействующих замков без применения инструментов
  • Защита от перекручивания
  • Регулировка усилия зажима без применения инструментов
  • Крюк для шланга
  • Ограничитель выдвигания

Видео

Области применения
  • Прекрасно подходит для мойки окон, фасадов и солнечных батарей
Принадлежности