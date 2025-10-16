Kit de adaptadores para la manguera de prolongación
Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras
Juego de dos adaptadores para conectar una manguera de prolongación con rosca a hidrolavadoras de alta presión con conexión rápida Quick Connect.
Características y ventajas
Juego de reequipamiento Quick Connect
- Para reequipar todas las limpiadoras de alta presión construidas a partir de 1992 con el sistema de conexión Quick Connect
Conexión de latón
- Cambio fácil y conexión rápida de la pistola por Quick Connect
Sistema Quick Connect.
- Especialmente fácil de utilizar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|Negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|0,2
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|80 x 45 x 61