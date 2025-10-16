Kit de adaptadores para la manguera de prolongación

Adaptador para la verificación de la presión de trabajo de aparatos de alta presión H&G sin enrollador de mangueras

Juego de dos adaptadores para conectar una manguera de prolongación con rosca a hidrolavadoras de alta presión con conexión rápida Quick Connect.

Características y ventajas
Juego de reequipamiento Quick Connect
  • Para reequipar todas las limpiadoras de alta presión construidas a partir de 1992 con el sistema de conexión Quick Connect
Conexión de latón
  • Cambio fácil y conexión rápida de la pistola por Quick Connect
Sistema Quick Connect.
  • Especialmente fácil de utilizar.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color Negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido. (kg) 0,2
Dimensiones (l × a × h). (mm) 80 x 45 x 61