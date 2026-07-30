RM 69** 10l limpiador industrial, 10l
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tamaño del bidón (l)
|10
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|1
|Valor pH
|10
|Peso (kg)
|10
|Peso con embalaje incluido. (kg)
|10,4
|Dimensiones (l × a × h). (mm)
|230 x 188 x 307
Propiedades
- potente detergente para limpieza de mantenimiento y limpieza intermedia para suelos industriales muy sucios
- Con escasa formación de espuma
- Eliminación eficaz de la suciedad de grasa, aceite y minerales
- Excelente rendimiento de limpieza
- sin marcas
- Elimina la suciedad incrustada de aceite, grasa y minerales
- El aceite / agua se separa con rapidez en el separador de aceite
- Actúa rápidamente
- rendimiento muy alto
- Fragancia fresca y agradable
- Amplia área de aplicación: puede utilizarse para todo tipo de superficies resistentes al agua, sensibles a los álcalis (como linóleo) y resistentes a los álcalis (como PVC).
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
- EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Videos
Equipos compatibles
- B 120 W DOSE (Disc)
- B 150 R + D 90
- B 150 R + R 85
- B 150 R Adv + D 90
- B 150 R BpPackDOSE+220Ah Gel +2xRI+Mop+D90
- B 150 R BpPackDOSE+240Ah Gel+2xRI+Mop+R85
- B 200 R BpPack+DOSE+285Ah+D110+Ri+Beacon
- B 260 R I + D 100
- B 260 R I + R 100
- B 260 R I + R 120
- B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- B 260 RI Bp Pack Dose+D100
Campos de aplicación
- Limpieza de suelos