RM 69** 10l limpiador industrial, 10l

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño del bidón (l) 10
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 1
Valor pH 10
Peso (kg) 10
Peso con embalaje incluido. (kg) 10,4
Dimensiones (l × a × h). (mm) 230 x 188 x 307
Propiedades
  • potente detergente para limpieza de mantenimiento y limpieza intermedia para suelos industriales muy sucios
  • Con escasa formación de espuma
  • Eliminación eficaz de la suciedad de grasa, aceite y minerales
  • Excelente rendimiento de limpieza
  • sin marcas
  • Elimina la suciedad incrustada de aceite, grasa y minerales
  • El aceite / agua se separa con rapidez en el separador de aceite
  • Actúa rápidamente
  • rendimiento muy alto
  • Fragancia fresca y agradable
  • Amplia área de aplicación: puede utilizarse para todo tipo de superficies resistentes al agua, sensibles a los álcalis (como linóleo) y resistentes a los álcalis (como PVC).
RM 69** 10l limpiador industrial, 10l
RM 69** 10l limpiador industrial, 10l
RM 69** 10l limpiador industrial, 10l
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE
  • EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Videos
Campos de aplicación
  • Limpieza de suelos
Accesorios
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información Legal
Información de la Tienda en Línea
KÄRCHER MÉXICO

Circuito Poetas 68
Col. Ciudad Satélite C.P. 53100
Naucalpan de Juárez, Edo. de México

¡Contáctanos vía telefónica!
Call center: (55) 2629 4900
WhatsApp: (55) 59094596

E-mail: contacto.mx@karcher.com

Horario de atención: Lunes a Viernes 8:00 a 17:00

Redes Sociales
WEB NEUTRA
  • SSL Secured
© 2026 Karcher México S.A. de C.V. Todos los derechos reservados