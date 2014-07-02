Środek do czyszczenia drewna 3 w 1, 1l

Nowy preparat do czyszczenia drewna o unikalnej formule 3 w 1 niezawodnie usuwa brud, pielęgnuje i chroni powierzchnie drewniane. Środek zabezpiecza drewno przed skutkami promieniowania UV.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 6
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 100 x 100 x 215
Środek do czyszczenia drewna 3 w 1, 1l
Środek do czyszczenia drewna 3 w 1, 1l
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Powierzchnie drewniane
  • Drewniane domki