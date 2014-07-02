Ultra Piana, 1l

Pianowy preparat o nowej, ulepszonej formule aktywnie rozpuszczający brud. Przeznaczony do mycia pojazdów, przyczep i łodzi.

Specyfikacja

Dane techniczne

Wielkość opakowania (l) 1
Ilość w opakowaniu hurtowym (szt.) 6
Waga (kg) 1
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 100 x 100 x 215
Zastosowania
  • Samochody
  • Do czyszczenia motorów i skuterów.
  • Mobilne domy
