Duză pentru parchet

Duză pentru parchet cu peri moi pentru o curățare delicată a pardoselilor dure, cum ar fi parchet și laminat, PVC, linoleum și gresie.

Caracteristici si beneficii
Accesoriu potrivit pentru aspiratoarele Kärcher VC 2 și VC 3
  • Pentru o curățare delicată a pardoselilor dure

Specificatii tehnice

Cantitatea (Bucată) 1
Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,4
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 301 x 115 x 178
Produse compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe sensibile