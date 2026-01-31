Duză rotativă pentru curățarea țevilor
Duza rotativă pentru curățarea conductelor, cu efect de curățare la 360°, destinată întreținerii preventive a conductelor, canalizărilor și burlanelor. Prevăzută cu racord R1/8" pentru conectare la furtunul de curățare a conductelor.
Duza rotativă pentru curățarea conductelor asigură o întreținere preventivă eficientă și ecologică a conductelor, canalizărilor și burlanelor. Cu un sistem de curățare la 360°, îndepărtează complet depunerile de pe interiorul conductei, prevenind astfel apariția blocajelor. Datorită designului optimizat, conexiunea cu furtunul de înaltă presiune este perfect netedă, reducând riscul ca duza să se blocheze în conductă. Este compatibilă cu kiturile de curățare a conductelor PC 20, PC 15 și PC 7.5 și poate fi utilizată cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 – K 7.
Caracteristici si beneficii
Jetul rotativ de înaltă presiuneEfect de curățare la 360° pe întregul interior al țevii. Curățarea de întreținere preventivă pentru a preveni blocajele.
Forma optimizată a duzeiConexiunea fără margini la furtun minimizează riscul ca duza să fie prinsă în țeavă. Design compact pentru libertate maximă de mișcare.
Curatare eficace cu presiune mareEliberarea eficientă și rapidă a blocajelor din conducte.
Fabricat din alamă rezistentă și oțel inoxidabil
- Durabilitate lunga
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|27 x 15 x 15
Domenii de intrebuintare
- Curaţarea ţevilor
- Curaţarea burlanelor
- Curaţarea scurgerilor