Duza rotativă pentru curățarea conductelor asigură o întreținere preventivă eficientă și ecologică a conductelor, canalizărilor și burlanelor. Cu un sistem de curățare la 360°, îndepărtează complet depunerile de pe interiorul conductei, prevenind astfel apariția blocajelor. Datorită designului optimizat, conexiunea cu furtunul de înaltă presiune este perfect netedă, reducând riscul ca duza să se blocheze în conductă. Este compatibilă cu kiturile de curățare a conductelor PC 20, PC 15 și PC 7.5 și poate fi utilizată cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 – K 7.