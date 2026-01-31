Set pentru curățarea țevilor și burlanelor, 7,5 metri
Setul de curățare a țevilor cu furtun de 7,5 m, ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheaburilor, precum și pentru îndepărtarea blocajelor. Sistemul de schimbare rapidă și cele două duze incluse fac utilizarea ușoară și eficientă.
Setul practic și versatil de curățare a țevilor este ideal pentru curățarea conductelor, burlanelor și jgheaburilor, precum și pentru îndepărtarea eficientă a blocajelor. Pachetul include două duze diferite, care pot fi schimbate rapid datorită sistemului de conexiune cu șurub. Duza cu jet are o putere mare de propulsie cu patru jeturi de înaltă presiune orientate înapoi – perfectă pentru jgheaburi și pentru eliminarea blocajelor din materii solide. Duza rotativă este utilizată pentru curățarea preventivă. Sistemul său de curățare 360° elimină eficient depunerile de pe pereții interiori ai conductei, prevenind astfel formarea blocajelor. Forma duzelor este optimizată pentru a nu avea muchii la punctul de conexiune cu furtunul de înaltă presiune, reducând riscul ca duza să rămână blocată în conductă. Furtunul flexibil de 7,5 metri, de înaltă calitate, este întărit cu împletitură textilă, oferind manevrabilitate ușoară în sistemele de conducte unghiulare. Furtunul include protecție împotriva îndoielii și conexiuni din alamă pentru o durată lungă de viață. Este compatibil cu toate mașinile de spălat cu presiune Kärcher din clasele K 2 până la K 7, atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior.
Caracteristici si beneficii
Sistem practic de schimbare cu două duze diferiteSchimbare simplă a duzei. Duză cu jet cu alimentare puternică, ideală pentru curățarea țevilor de scurgere și eliminarea blocajelor. Duză rotativă cu efect de curățare la 360° - pentru curățarea puternică de întreținere a interiorului conductelor pentru a preveni blocajele.
Curatare eficace cu presiune mareEliberează rapid și eficient blocajele din conducte. Aplicare ecologică fără substanțe chimice. Furtunul este împins automat înainte în țeavă de către presiunea apei.
Furtun flexibil cu împletitură textilăManevrare ușoară în sistemele de țevi înclinate. Proiectat pentru depozitare ușoară.
Forma optimizată a duzei
- Conexiunea fără margini la furtun minimizează riscul ca duza să fie prinsă în țeavă.
- Design compact pentru libertate maximă de mișcare.
Racorduri și duze fabricate din alamă durabilă și oțel inoxidabil
- Durabilitate lunga
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|245 x 245 x 55
Pentru pistoale mai vechi până la anul de construcție 2010 (pistol M, 96, 97): seste nevoie de un adaptor M (2.643-950.0).
Video
Produse compatibile
- K 2 Classic
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ BB
- K 3 FJ Home BB
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T5
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ BB
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Garden
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Pro Comfort Premium Connect Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- G 7.180
- K 2 Basic
- K 2 Car
- K 2 Compact
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Car
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 3
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car *EU
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Home T 150
- K 3 Premium
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Home T150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 eco!ogic House T250 *EU
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home Wood
- K 4 Full Control Premium Home
- K 4 Home *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home Wood
- K 4 Premium *EU
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Silent Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Home
- K 7
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Flex Ultra Foam Kit
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Fle
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Home
- K 7 WCM Premium
- K Mini Plus
- K Premiun Home
Domenii de intrebuintare
- Curaţarea ţevilor
- Curaţarea burlanelor
- Curaţarea scurgerilor
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.