Exhaust air filter AD4 Premium *WW
Filtr de evacuare aer pentru aspiratorul uscat de cenușă AD 4 Premium - pentru evacuarea unui aer curat.
Filtrul de aer de evacuare din poliester care poate fi schimbat cu ușurință este accesoriul ideal pentru aspiratorul uscat de cenușă Kärcher AD 4 Premium, garantând un aer evacuat curat. Sunt furnizate două filtre pentru aerul evacuat. Îți recomandăm înlocuirea filtrului pentru aerul evacuat o dată pe an pentru a asigura o filtrare optimă în orice moment.
Caracteristici si beneficii
Uşor de înlocuit/ schimbat
Realizat din poliester
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Cantitatea (Bucată)
|2
|Culoarea
|Alb
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|169 x 82 x 2
Domenii de intrebuintare
- Pentru aer evacuat curat