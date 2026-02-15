Exhaust air filter AD4 Premium *WW

Filtr de evacuare aer pentru aspiratorul uscat de cenușă AD 4 Premium - pentru evacuarea unui aer curat.

Filtrul de aer de evacuare din poliester care poate fi schimbat cu ușurință este accesoriul ideal pentru aspiratorul uscat de cenușă Kärcher AD 4 Premium, garantând un aer evacuat curat. Sunt furnizate două filtre pentru aerul evacuat. Îți recomandăm înlocuirea filtrului pentru aerul evacuat o dată pe an pentru a asigura o filtrare optimă în orice moment.

Caracteristici si beneficii
Uşor de înlocuit/ schimbat
Realizat din poliester

Specificatii tehnice

Date tehnice

Cantitatea (Bucată) 2
Culoarea Alb
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 169 x 82 x 2
  • Pentru aer evacuat curat