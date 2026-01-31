Filtrul de igienă HEPA (EN 1822:1998) reține cu eficiență maximă cele mai fine particule de murdărie, precum polenul, alergenii și praful, din aerul evacuat al aspiratorului. Datorită capacității sale ridicate de filtrare, aerul evacuat după aspirare este adesea mai curat decât aerul ambiental. Pentru performanțe și igienă optime, recomandăm înlocuirea filtrului de igienă HEPA (EN 1822:1998) o dată pe an.