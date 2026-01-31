Filtru de igienă HEPA
Filtrul de igienă HEPA (EN 1822:1998) reține în mod fiabil cele mai fine particule din aerul evacuat al aspiratorului și asigură un aer vizibil mai curat în încăpere.
Filtrul de igienă HEPA (EN 1822:1998) reține cu eficiență maximă cele mai fine particule de murdărie, precum polenul, alergenii și praful, din aerul evacuat al aspiratorului. Datorită capacității sale ridicate de filtrare, aerul evacuat după aspirare este adesea mai curat decât aerul ambiental. Pentru performanțe și igienă optime, recomandăm înlocuirea filtrului de igienă HEPA (EN 1822:1998) o dată pe an.
Caracteristici si beneficii
Filtrare HEPA conform EN 1822:1998
- Garantează cele mai înalte standarde de filtrare și elimină fiabil cele mai fine particule, precum praful, polenul și alergenii
- Asigură un aer interior mai sănătos, ideal pentru persoanele alergice
Material de înaltă calitate
- Durată lungă de viață a produsului
Manipulare și înlăturare a filtrului simplă
- Sistem de fixare cu buton pentru înlocuirea rapidă și ușoară a filtrului.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|89 x 89 x 35