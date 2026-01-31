Parte esențială a sistemului de filtrare avansat, pe mai multe etape – alcătuit din filtru grosier, filtru fin și filtru HEPA – acest filtru fin reține eficient cele mai mici particule de praf înainte să ajungă la filtrul HEPA. Astfel, se obține o curățenie maximă și un climat interior mai sănătos. Pentru performanțe optime, recomandăm curățarea regulată a filtrului prin scuturarea prafului grosier și, la nevoie, folosirea unei perii moi. Înlocuiți filtrul fin la fiecare șase luni pentru a menține o putere de aspirație ridicată.