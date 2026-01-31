G 160 Q
Caracteristici si beneficii
Afişaj manual uşor de citit pentru indicarea valorilor presiunii şi a modului de aplicare a detergentului
- Pentru selectarea ușoară a nivelului de presiune adecvat.
Adaptor Quick Connect
- Sistem de cuplare rapidă pentru conectarea ușoară a pistolului de pulverizare și a furtunului de înaltă presiune.
Conexiune lance
- Permite conectarea tuturor accesoriilor Karcher
Distribuire de detergent cu joasa presiune
- Aplicarea comodă a detergentului.
Protecție impotriva accesului copiilor
- Blochează declanșatorul pistolului de pulverizare.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|552 x 43 x 222
Video