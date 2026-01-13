Aparatul pentru îndepărtarea buruienilor WRE 18-55 Battery face ca această sarcină să fie foarte simplă și confortabilă. În combinație cu un motor puternic și o viteză mare de rotație a periei, capătul periei reglabil cu peri din nylon asigură îndepărtarea mușchiului și a buruienilor fără efort de pe suprafețele dure. În plus, peria poate fi schimbată ușor, fără unelte adiționale. Designul ergonomic al aparatului asigură confort în utilizare. Setul de livrare nu conține acumulator și încărcător.