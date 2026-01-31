Îndepărtarea mușchiului și a buruienilor fără disconfort la nivelul spatelui și a genunchilor este posibilă cu ajutorul aparatului ergonomic WRE 18-55 Battery Set. Setul include acumulator și încărcător. Datorită periei inovatoare cu sistem de schimbare fără unelte, mușchiul și buruienile sunt îndepărtate cu ușurință de pe poteci și terase.