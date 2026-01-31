Aparat de indepartat buruienile cu acumulator WRE 5 Battery Set

Setul WRE 18-55 Battery Set pentru îndepărtarea mușchiului și a buruienilor conține acumulator și încărcător. Ideal pentru poteci, terase și intrări.

Îndepărtarea mușchiului și a buruienilor fără disconfort la nivelul spatelui și a genunchilor este posibilă cu ajutorul aparatului ergonomic WRE 18-55 Battery Set. Setul include acumulator și încărcător. Datorită periei inovatoare cu sistem de schimbare fără unelte, mușchiul și buruienile sunt îndepărtate cu ușurință de pe poteci și terase.

Caracteristici si beneficii
Aparat de indepartat buruienile cu acumulator WRE 5 Battery Set: Perie din nailon inovatoare
Perie din nailon inovatoare
Perii de nailon aliniați special și viteză mare pentru îndepărtarea mușchiului uscat și a buruienilor.
Aparat de indepartat buruienile cu acumulator WRE 5 Battery Set: Asistenţă de proximitate
Asistenţă de proximitate
Capul rotativ, care se rotește la 360°, favorizează o postură optimă de lucru fără efort.
Aparat de indepartat buruienile cu acumulator WRE 5 Battery Set: Înlocuirea periei fără scule
Înlocuirea periei fără scule
Pentru înlocuirea cu ușurință a setului de perii uzate.
Cap rotativ de curățare
  • Unghiurile pot fi reglate individual pentru a se potrivi diferitelor situații de curățare și persoanelor de diferite înălțimi.
Maner telescopic din aluminiu
  • Permite o poziție verticală de lucru cu diferite inaltimi ale corpului.
Mâner cu design ergonomic
  • O poziție confortabilă de lucru, care nu solicita spatele.
Inel pentru agățarea aparatului integrat în mâner
  • Pentru depozitare / suspendare ușoară.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
  • Garantează mobilitate și flexibilitate maximă.
  • Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
  • Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Viteza periilor (rpm) 2300 - 2800
Diametru perie (mm) 180
Material perie Nailon
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 18
Capacitate. (Ah) 2,5
Performanță per încărcare a bateriei (m²) max. 15 (2,5 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) approx. 15 (2,5 Ah)
Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min) 300
Curent de încărcare. (A) 0,5
Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Culoarea Negru
Greutate fără accesorii (kg) 2,9
Greutate cu ambalaj (kg) 4,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1320 x 230 x 380

Pachet de livrare

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
  • Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
  • Încărcător.: Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)
  • Perie: 2 Bucată

Echipament

  • Apărătoare impotriva stropilor
  • Poziție de parcare
  • Maner telescopic din aluminiu
  • Buclă pentru depozitare
  • Întrerupător de siguranță
Domenii de intrebuintare
  • Mușchi
  • Buruieni
  • Suprafețe din piatră
