Cleste pentru crengi cu acumulator TLO 18-32 Battery
Tăierea crengilor printr-o apăsare de buton: cleştele pentru crengi cu acumulator taie cu ușurință ramurile cu diametru de până la 3 cm.
Datorită cleştelui pentru crengi TLO 18-32 Battery, tăierea acestora nu a fost niciodată mai simplă. Cu ajutorul lamei de înaltă calitate, crengile sunt tăiate fără efort. Iar cele care rămân în copac pot fi înlăturate cu ajutorul cârligului ce acționează ca o clemă.
Caracteristici si beneficii
Platforma pentru baterii de 18 V KärcherDispozitivul poate fi alimentat cu orice baterie de 18 V Karcher.
Lama ocolitoareTăiați în mod special precis și fără a fi nevoie de forță.
Abordare extinsăChiar și atingerea ramurilor mai înalte nu este o problemă.
Cârligul acționează ca o clemă
- Datorită cârligului care acționează și ca o clemă, puteți elimina ramurile care au rămas blocate în copac.
Deblocare sigură
- Împiedică pornirea neintenționată a cleștelui pentru crengi
Mâner din cauciuc
- Pentru confort maxim, în special atunci când lucrați pe perioade îndelungate.
Lama de otel cu acoperire din teflon
- Lama de oțel de înaltă calitate asigură o viață lungă.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Propulsie
|Motor cu perii
|Lungime totala (cm)
|91
|Forța de tăiere a lemnului mort (cm)
|2,8
|Forța de tăiere a lemnului proaspăt (cm)
|3
|Forța de tăiere (Nm)
|250
|Nivel de zgomot (dB(A))
|80
|Lama materialului
|Oțel cu acoperire de teflon
|Grosimea lamei (mm)
|4,8
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Performanța de încărcare a bateriei (Tăieri)
|max. 375 (2,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|911 x 96 x 209
* Ø ramuri: 3 cm
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
Echipament
- Mâner: rigid, un singur pol
- Tipul lamei de tăiere: Bypass
- Cârlig de ramură
Video
Accesorii
Toate produse care se potrivesc cu acest tip de baterie
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.