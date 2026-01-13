Datorită greutății sale reduse și a lungimii ideale a lamei, druja cu acumulator CNS 18-30 Battery este perfectă pentru întreținerea copacilor. Viteza excepțională a drujei, sistemul de întindere a lanțului fără unelte și sistemul de ungere automată a lanțului permit îndeplinirea sarcinilor rapid și fără efort. Frâna mecanică și electrică și sistemul de deblocare a drujei o fac deosebit de sigură. Setul de livrare include o lamă, un lanț, un flacon cu ulei pentru lanț și o teacă pentru lamă.