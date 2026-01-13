Drujba cu acumulator CNS 18-30 Battery
Ușor de utilizat, manevrabilă și perfectă pentru întreținerea copacilor: drujba cu acumulator CNS 18-30 Battery este dotată cu sistem de întindere a lanțului fără unelte.
Datorită greutății sale reduse și a lungimii ideale a lamei, druja cu acumulator CNS 18-30 Battery este perfectă pentru întreținerea copacilor. Viteza excepțională a drujei, sistemul de întindere a lanțului fără unelte și sistemul de ungere automată a lanțului permit îndeplinirea sarcinilor rapid și fără efort. Frâna mecanică și electrică și sistemul de deblocare a drujei o fac deosebit de sigură. Setul de livrare include o lamă, un lanț, un flacon cu ulei pentru lanț și o teacă pentru lamă.
Caracteristici si beneficii
Tensionarea lanțului fără unelteLanțul devine simplu tensionat cu ajutorul unui buton
Lubrifiere automata a lantuluiPentru o cheltuire redusă a bateriei de către lanț
Protecție de lovituriLanțul se oprește imediat - pentru siguranță maximă în cazul unui efect de recul
Vârf de protecție
- Ghidare sigură și tăieturi precise, deoarece druja se atașează de materialul care urmează a fi tăiat
Viteză avansată
- Viteza lanțului de 10 m/s - pentru lucrări de tăiere rapidă.
Aplicații variate
- Lama lungă de 30 de centimetri este versatilă
Deblocare sigură
- Previne pornirea neintenționată a drujei
Rezervor transparent de ulei
- Utilizatorii pot verifica oricând nivelul uleiului la o fereastră de inspecție transparentă
Motor fără perii
- Pentru o durată mai lungă de funcționare și o durată de viață îmbunătățită pentru aparat.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Lama de taiere (cm)
|30
|Viteza lanțului (m/s)
|10
|Pasul lanțului
|3/8" LP
|Grosime zale de antrenare
|1.1 mm / 0.043"
|Numărul de manete de antrenare
|45
|Capacitatea rezervorului de ulei (ml)
|200
|Nivelul de zgomot asigurat (dB(A))
|101
|Valoare vibratie a manerului fata (ΔK=1.5 m/s2) (m/s²)
|3,5
|Valoarea vibrațiilor la mânerul din spate (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²)
|5,2
|Propulsie
|Motor fără perii
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Performanța de încărcare a bateriei (Tăieri)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|690 x 230 x 245
* Ø ramuri: 10 cm
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Lama de taiere
- Lanţ de drujbă
- Sticlă de ulei
Echipament
- Protecție lanț
- Tensionarea lanțului fără unelte
- Lubrifiere automata a lantului
- Frână cu lanț
- Indicatorul nivelului de ulei
Video
Domenii de intrebuintare
- Ramuri
- Lemn de foc
- Arbori
Accesorii
