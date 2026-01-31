Datorită vitezei sale excepționale și a lățimii optime de tăiere, drujba cu acumulator CNS 36-35 Battery taie chiar și crengile groase ale copacilor. Sistemul de întindere a lanțului fără unelte și sistemul de lubrifiere automată a lanțului fac ca utilizarea aparatului să fie foarte simplă - atât pentru amatori, cât și pentru profesioniști. Frâna mecanică și electrică și sistemul de deblocare a drujbei o fac deosebit de sigură. Setul de livrare include o lamă, un lanț, un flacon cu ulei pentru lanț și o teacă pentru lamă.