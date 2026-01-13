Trimmer pentru gard viu cu acumulator HGE 18-45 Battery

Greutate redusă pentru o muncă fără efort: foarfeca de tuns gardul viu cu acumulator HGE 18-45 Battery cu lamă diamantată pentru o tăiere precisă.

Datorită greutății sale mici, foarfeca de tuns gardul viu cu acumulator HGE 18-45 Battery reduce considerabil efortul utilizatorului. Lama diamantată asigură o tăiere precisă. Designul ergonomic al mânerului permite o utilizare confortabilă. Sistemul de securitate previne pornirea accidentală a aparatului.

Caracteristici si beneficii
Trimmer pentru gard viu cu acumulator HGE 18-45 Battery: Ușor
Ușor
Umerii și brațele nu obosesc nici după ce lucrați pentru perioade lungi.
Trimmer pentru gard viu cu acumulator HGE 18-45 Battery: Lamă diamantată
Lamă diamantată
Lama asigură un rezultat precis de tăiere
Trimmer pentru gard viu cu acumulator HGE 18-45 Battery: Mâner cu design ergonomic
Mâner cu design ergonomic
Pentru o ținută plăcută și sigură și pe perioade mai lungi de muncă
Circuit de siguranță
  • Împotriva pornirii neintenționate a dispozitivului de tuns
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
  • Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
  • Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
  • Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Lungime de taiere (cm) 45
Spațiu între dinți (mm) 18
Reglarea vitezei nu
Viteza lamei (tăieri/min) 2700
Tipul lamei Ștanțată, diamantată
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 18
Performanța de încărcare a bateriei (m) max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min) max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 2,7
Greutate cu ambalaj (kg) 3,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 895 x 243 x 171

* Înălțimea gardului viu: 1 m, tăiere laterală

Pachet de livrare

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
  • Lamă de pază
Trimmer pentru gard viu cu acumulator HGE 18-45 Battery
Trimmer pentru gard viu cu acumulator HGE 18-45 Battery

Video

Domenii de intrebuintare
  • Garduri vii
  • Tufișuri
Accesorii
Toate produse care se potrivesc cu acest tip de baterie
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.