Cu ajutorul foarfecelui de tuns gardul viu cu acumulator HGE 18-50 Battery, executați însărcinările Dvs mai simplu ca niciodată. Este prevăzută cu un mâner rotativ la 180°, ceea ce asigură confort și reduce astfel efortul utilizatorului. Peria pentru gardul viu este un accesoriu extrem de util, care ajută ca resturile tăiate să cadă pe sol, în loc să rămână pe gardul viu. Lama diamantată asigură un rezultat precis de tăiere. O caracteristică suplimentară a aparatului este funcția de ferăstrău, ideală pentru a tăia ramurile mai groase. O altă caracteristică a aparatului este funcția anti-blocare pentru a lucra fără întreruperi.