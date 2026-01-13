Trimmer pentru gard viu cu acumulator HGE 18-50 Battery
Prevăzută cu un mâner rotativ la 180° și o perie specială, foarfeca de tuns gardul viu cu acumulator HGE 18-50 Battery este ușor de utilizat și asigură un rezultat exact de tăiere.
Cu ajutorul foarfecelui de tuns gardul viu cu acumulator HGE 18-50 Battery, executați însărcinările Dvs mai simplu ca niciodată. Este prevăzută cu un mâner rotativ la 180°, ceea ce asigură confort și reduce astfel efortul utilizatorului. Peria pentru gardul viu este un accesoriu extrem de util, care ajută ca resturile tăiate să cadă pe sol, în loc să rămână pe gardul viu. Lama diamantată asigură un rezultat precis de tăiere. O caracteristică suplimentară a aparatului este funcția de ferăstrău, ideală pentru a tăia ramurile mai groase. O altă caracteristică a aparatului este funcția anti-blocare pentru a lucra fără întreruperi.
Caracteristici si beneficii
Mânerul rotativ din spateMânerul poate fi rotit cu 180 ° în mai multe etape pentru a oferi o poziție de lucru confortabilă.
Mătură pentru gard viuMătură vârfurile tăiate de gard viu care ar cădea în mod normal peste gardul viu sau pe sol în fața utilizatorului
Funcție de ferăstrăuMai ales practic pentru garduri cu ramuri mai groase
Lamă diamantată
- Lama asigură un rezultat precis de tăiere
Mâner cu design ergonomic
- Pentru o ținută plăcută și sigură și pe perioade mai lungi de muncă
Pază de control
- Protejează lama și previne deteriorarea accidentală a clădirilor și podelelor.
- Cu suspensie integrată pentru depozitare practică.
Circuit de siguranță
- Împotriva pornirii neintenționate a dispozitivului de tuns
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Lungime de taiere (cm)
|50
|Spațiu între dinți (mm)
|22
|Reglarea vitezei
|nu
|Viteza lamei (tăieri/min)
|2700
|Tipul lamei
|Ștanțată, diamantată
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Performanța de încărcare a bateriei (m)
|max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|970 x 213 x 188
* Înălțimea gardului viu: 1 m, tăiere laterală
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Lamă de pază
- Mătură pentru gard viu
Echipament
- Mâner: rotativ
- Funcție de ferăstrău
- Pază de control
- Buclă pentru depozitare
Domenii de intrebuintare
- Garduri vii
- Tufișuri
