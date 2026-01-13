Foarfeca pentru iarba si gard viu cu acumulator GSH 18-20 Battery

Foarfeca de tuns iarbă și gardul viu cu acumulator GSH 18-20 Battery este ideală pentru a tăia cu precizie iarba de pe margini și pentru a da formă arbuștilor.

O grădină frumoasă se evidențiază prin forme definite și margini curate. Iar când vine vorba de tunsul grădinii, o mașină de tuns iarba nu va lăsa niciodată marginile perfect curate. De aceea, foarfeca de tuns iarba și gardul viu cu acumulator GSH 18-20 Battery este soluția potrivită. Lama de tuns iarba cu o lățime de 12 cm asigură un rezultat precis de tăiere. În plus, acumulatorul de mare putere și greutatea redusă a aparatului permit utilizarea acestuia fără întreruperi. Lama diamantată pentru gardul viu cu o lungime de 20 cm poate fi fixată rapid, prin înșurubare, fără a fi nevoie de alte unelte. După utilizare, foarfeca de tuns iarba și gardul viu poate fi depozitată în pe perete datorită buclei integrate în protecția pentru lamă, economisind spațiu.

Caracteristici si beneficii
Foarfeca pentru iarba si gard viu cu acumulator GSH 18-20 Battery: Funcție 2 în 1
Funcție 2 în 1
Comutare fără efort între lama pentru iarbă și cea pentru arbuști
Foarfeca pentru iarba si gard viu cu acumulator GSH 18-20 Battery: Înlocuirea lamei fără unelte
Înlocuirea lamei fără unelte
Datorită sistemului de înșurubare inteligent conceput.
Foarfeca pentru iarba si gard viu cu acumulator GSH 18-20 Battery: Lame diamantate cu margini de tăiere pe două fețe
Lame diamantate cu margini de tăiere pe două fețe
Asigură rezultate precise de tăiere.
Protecție ghidaj și buclă
  • Pentru economisirea spațiului de depozitare.
Mâner cu design ergonomic
  • Pentru o manevrare confortabilă chiar și pe perioade lungi.
Întrerupător de siguranță
  • Previne pornirea accientală a aparatului.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
  • Tehnologia în timp real cu afișaj LCD indica timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. De lungă durată și de putere mare datorită celulelor litiu-ion. Acumulatorul este compatibil cu toate aparatele Karcher din platforma de 18 V.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platforma bateriei de 18 V
Lungimea de tăiere a lamei de arbust (cm) 20
Pasul dintelui lamei de arbust (mm) 10
Lățimea de tăiere a lamei de iarbă (cm) 12
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Tensiune (V) 18
Putere per încărcare a bateriei - tăierea tufișului (m) max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5,0 Ah)
Putere per încărcare a bateriei - tăierea ierbii (m) max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5,0 Ah)
Durata de funcționare per încărcare a bateriei ** (min) max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5,0 Ah)
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 1,2
Greutate cu ambalaj (kg) 2,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 582 x 100 x 174

* Metri liniari, lungime lamă /
** Aplicație cu lamă pentru iarbă

Pachet de livrare

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
  • Lama de arbust
  • Lama de iarbă
  • Lamă de pază

Echipament

  • Buclă pentru depozitare
Domenii de intrebuintare
  • Marginile gazonului
  • Arbuști
  • Tufișuri
