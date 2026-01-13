O grădină frumoasă se evidențiază prin forme definite și margini curate. Iar când vine vorba de tunsul grădinii, o mașină de tuns iarba nu va lăsa niciodată marginile perfect curate. De aceea, foarfeca de tuns iarba și gardul viu cu acumulator GSH 18-20 Battery este soluția potrivită. Lama de tuns iarba cu o lățime de 12 cm asigură un rezultat precis de tăiere. În plus, acumulatorul de mare putere și greutatea redusă a aparatului permit utilizarea acestuia fără întreruperi. Lama diamantată pentru gardul viu cu o lungime de 20 cm poate fi fixată rapid, prin înșurubare, fără a fi nevoie de alte unelte. După utilizare, foarfeca de tuns iarba și gardul viu poate fi depozitată în pe perete datorită buclei integrate în protecția pentru lamă, economisind spațiu.