Foarfeca pentru iarba si gard viu cu acumulator GSH 2 Plus

Precizie care inspiră: Cu foarfecele pentru iarbă și arbuști 2 în 1 alimentate cu baterii, puteți tăia marginile gazonului și arbuștilor în cel mai scurt timp!

Precizie care impresionează: Folosind lama de iarbă de 8 cm lățime, foarfeca noastră ușoară și fără fir pentru iarbă și arbuști GSH 2 Plus, cu baterie integrată, vă permite să tăiați cu ușurință marginile gazonului de-a lungul aleilor, în jurul straturilor de flori sau de-a lungul terasei. Lama precisă de 11 cm lungime este utilizată pentru modelarea arbuștilor din grădină. Alte avantaje includ schimbarea rapidă a lamelor fără unelte, prin simpla apăsare a unui buton, precum și mânerul telescopic disponibil ca accesoriu opțional (nu este inclus în pachet) pentru tăierea confortabilă a marginilor gazonului.

Caracteristici si beneficii
Foarfeca pentru iarba si gard viu cu acumulator GSH 2 Plus: Înlocuirea lamei fără unelte
Înlocuirea lamei fără unelte
Comutarea între fire de iarbă și arbusti se face fără efort datorită sistemului de schimbare rapidă.
Foarfeca pentru iarba si gard viu cu acumulator GSH 2 Plus: Lamă tăiată cu laser și șlefuită
Lamă tăiată cu laser și șlefuită
Asigură rezultate precise de tăiere.
Foarfeca pentru iarba si gard viu cu acumulator GSH 2 Plus: Mâner cu design ergonomic
Mâner cu design ergonomic
Pentru o manevrare confortabilă chiar și pe perioade lungi.
Buclă de suport
  • Pentru economisirea spațiului de depozitare.
Întrerupător de siguranță
  • Previne pornirea accientală a aparatului.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Lungimea de tăiere a lamei de arbust (cm) 11
Pasul dintelui lamei de arbust (mm) 8
Lățimea de tăiere a lamei de iarbă (cm) 8
Tipul bateriei. Acumulatori Li-Ion
Tensiune acumulator (V) 3,6
Putere per încărcare a bateriei - tăierea tufișului (m) max. 400
Putere per încărcare a bateriei - tăierea ierbii (m) max. 500
Durata de funcționare per încărcare a bateriei ** (min) max. 50
Durata de încărcare al acumulatorului (min) 155
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 0,6
Greutate cu ambalaj (kg) 1,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 392 x 81 x 132

* Metri liniari, lungime lamă /
** Aplicație cu lamă pentru iarbă

Echipament

  • Lama de arbust
  • Lama de iarbă
  • Buclă pentru depozitare
  • Lamă de pază

Video

Domenii de intrebuintare
  • Marginile gazonului
  • Arbuști
Accesorii
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.