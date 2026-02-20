Precizie care impresionează: Folosind lama de iarbă de 8 cm lățime, foarfeca noastră ușoară și fără fir pentru iarbă și arbuști GSH 2 Plus, cu baterie integrată, vă permite să tăiați cu ușurință marginile gazonului de-a lungul aleilor, în jurul straturilor de flori sau de-a lungul terasei. Lama precisă de 11 cm lungime este utilizată pentru modelarea arbuștilor din grădină. Alte avantaje includ schimbarea rapidă a lamelor fără unelte, prin simpla apăsare a unui buton, precum și mânerul telescopic disponibil ca accesoriu opțional (nu este inclus în pachet) pentru tăierea confortabilă a marginilor gazonului.