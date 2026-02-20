Precizie inegalabilă: Datorită lamei de tuns iarbă de 8 cm lățime, cu GSH 4-4 Plus, acum puteți obține margini de gazon perfect tăiate de-a lungul aleilor, în jurul straturilor de flori sau pe terasă. Lama precisă de 11 cm lungime este ideală pentru tăierea arbuștilor din grădină. Alte caracteristici includ schimbarea rapidă a lamelor fără unelte, prin simpla apăsare a unui buton si pentru o depozitare eficientă a spațiului și mânerul telescopic disponibil ca accesoriu opțional (nu este inclus în pachet) pentru tăierea confortabilă și fără efort a marginilor gazonului.