Foarfeca pentru iarba si gard viu cu acumulator GSH 4-4 Plus

Mic, dar puternic: foarfeca pentru iarbă și arbuști 2 în 1 alimentată cu baterie este perfectă pentru tăierea și modelarea marginilor de gazon și arbuști.

Precizie inegalabilă: Datorită lamei de tuns iarbă de 8 cm lățime, cu GSH 4-4 Plus, acum puteți obține margini de gazon perfect tăiate de-a lungul aleilor, în jurul straturilor de flori sau pe terasă. Lama precisă de 11 cm lungime este ideală pentru tăierea arbuștilor din grădină. Alte caracteristici includ schimbarea rapidă a lamelor fără unelte, prin simpla apăsare a unui buton si pentru o depozitare eficientă a spațiului și mânerul telescopic disponibil ca accesoriu opțional (nu este inclus în pachet) pentru tăierea confortabilă și fără efort a marginilor gazonului.

Caracteristici si beneficii
Înlocuirea lamei fără unelte
Înlocuirea lamei fără unelte
Comutarea între fire de iarbă și arbusti se face fără efort datorită sistemului de schimbare rapidă.
Lamă tăiată cu laser și șlefuită
Lamă tăiată cu laser și șlefuită
Asigură rezultate precise de tăiere.
Mâner cu design ergonomic
Mâner cu design ergonomic
Pentru o manevrare confortabilă chiar și pe perioade lungi.
Buclă de suport
  • Pentru economisirea spațiului de depozitare.
Întrerupător de siguranță
  • Previne pornirea accientală a aparatului.
Baterie de 4 V Kärcher Power Baterie disponibilă ca accesoriu separat
  • Flexibilitate maximă și durată de funcționare extinsă datorită bateriei suplimentare.
  • Durată de viață, sigură și puternică datorită celulelor Li-Ion.
  • Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher 4 V Battery Power.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Dispozitiv alimentat cu baterii.
Platforma bateriei. Platforma bateriei de 4 V
Lungimea de tăiere a lamei de arbust (cm) 11
Pasul dintelui lamei de arbust (mm) 8
Lățimea de tăiere a lamei de iarbă (cm) 8
Tipul bateriei. Baterie litiu-ion interschimbabilă
Putere per încărcare a bateriei - tăierea tufișului (m) max. 450 (2,5 Ah)
Putere per încărcare a bateriei - tăierea ierbii (m) max. 600 (2,5 Ah)
Durata de funcționare per încărcare a bateriei ** (min) max. 60 (2,5 Ah)
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 0,6
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 392 x 81 x 132

* Metri liniari, lungime lamă /
** Aplicație cu lamă pentru iarbă

Pachet de livrare

  • Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
  • Lama de arbust
  • Lama de iarbă
  • Lamă de pază

Echipament

  • Buclă pentru depozitare
Video

Domenii de intrebuintare
  • Marginile gazonului
  • Arbuști
  • Tufișuri
