Precizie de neegalat: Datorită lamei de tuns iarbă de 8 cm lățime, cu GSH 4-4 Plus, care include o baterie de 4 V, acum puteți obține margini de gazon perfect tăiate de-a lungul aleilor, în jurul straturilor de flori sau pe terasă. Lama precisă de 11 cm lungime este utilizată pentru tăierea arbuștilor de grădină. Alte caracteristici includ schimbarea rapidă, fără unelte, a lamelor la atingerea unui buton, precum și mânerul telescopic ca accesoriu opțional (nu este inclus în pachetul de livrare) pentru confort și tăierea fără oboseală a marginilor gazonului.