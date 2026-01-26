Lampa multifuncțională practică, alimentată cu baterii, oferă condiții de iluminare mai bune oriunde este nevoie de mai multă lumină, fie că este vorba de muncă sau de activități de agrement. Cu două niveluri de luminozitate și un maxim de 280 de lumeni, lampa poate fi ajustată pentru a se potrivi diferitelor aplicații. Partea flexibilă a corpului de iluminat pivotant are două articulații pentru a direcționa lumina exact acolo unde este nevoie. Mânerul de transport facilitează mutarea lămpii cu baterii. Poate fi utilizată ca power bank pentru o funcționalitate și mai mare: dispozitivele electronice mici, cum ar fi smartphone-urile sau tabletele, pot fi încărcate de la un port USB-A și unul USB-C. Butonul de activare USB previne alimentarea în stand-by atunci când porturile USB nu sunt utilizate. După 30 de secunde fără un dispozitiv conectat, porturile USB se dezactivează, astfel încât bateria să nu se descarce prematur.