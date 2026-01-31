Cu o lățime de tăiere de 32 de centimetri, mașina de tuns iarba cu acumulator LMO 2-18, ușoară și manevrabilă, este ideală pentru peluzele mai mici, de până la 250 de metri pătrați. Datorită înălțimii de tăiere reglabile pe cinci niveluri, între 25 și 65 de milimetri, și a motorului puternic, iarba este întotdeauna tăiată la lungimea perfectă. Atunci când trebuie tunse marginile, pieptenele de gazon îndreaptă firele de iarbă pentru o capacitate de tăiere mai bună. Iarba tăiată este colectată în recipientul de colectare a ierbii de 30 de litri. Mânerul de ghidare reglabil pe înălțime asigură o poziție verticală și confortabilă în timpul lucrului, iar construcția pliabilă permite o depozitare care economisește spațiu. Aparatul are un motor fără perii și este compatibil cu toate bateriile interschimbabile de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V.