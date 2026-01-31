Masina de tuns iarba cu acumulator LMO 2-18 Battery Set
Având un motor fără perii: cu o lățime de tăiere de 32 cm, mașina de tuns iarba cu baterii LMO 2-18 Battery Set, ușor de manevrat, este ideală pentru suprafețe mici de gazon și este gata de utilizare imediat cu bateria și încărcătorul rapid.
Ușoară și manevrabilă: cu o lățime de tăiere de 32 de centimetri, mașina de tuns iarba cu baterii LMO 2-18 Battery Set este ideală pentru peluzele mai mici, de până la 250 de metri pătrați. Datorită înălțimii de tăiere reglabile pe cinci niveluri, de la 25 la 65 de milimetri, și a motorului puternic fără perii, iarba este întotdeauna tăiată la lungimea perfectă. Atunci când trebuie tunse marginile, pieptenele de gazon îndreaptă firele de iarbă pentru o mai bună capacitate de tăiere. Iarba tăiată este colectată în recipientul de colectare a ierbii de 30 de litri. Mânerul de ghidare reglabil pe înălțime asigură o poziție verticală și confortabilă în timpul cositului, iar designul pliabil permite o depozitare care economisește spațiu. O baterie și un încărcător rapid sunt incluse în pachetul de livrare.
Caracteristici si beneficii
Motor puternic fără periiPerformanță mare și durata de viață mai lungă a produsului
Umplerea eficientă a recipientului de colectare a ierbiiDatorită fluxului de aer optimizat, recipientul colector de iarbă se umple până la 95%. Acest lucru înseamnă mai puține opriri în timpul lucrului.
Indicator al nivelului de umplereClapeta containerului de colectare a ierbii se închide atunci când acesta este complet plin și trebuie golit.
Reglare simplă a înălțimii de tăiere
- Cu o singură mișcare, înălțimea de tăiere necesară poate fi reglată la unul dintre cele cinci niveluri, variind de la 25 la 60 mm.
Cosirea la marginea gazonului
- Iarba care crește aproape de margine este ridicata automat.
Design pentru economisirea spațiului
- Recipientul de colectare din material textil poate fi pliat devenind foarte mic și ocupă foarte puțin spațiu atunci când este depozitat pe mașina de tuns iarba.
- Manerul pliabil permite stocarea in spații inguste.
Mâner de transport integrat
- Mâner de transport integrat pentru transport fără efort.
Concept de utilizare ergonomică
- Manerul de ghidare poate fi reglat individual in functie de inaltime.
- Invelis din spuma pentru o prindere sigura si o senzatie placuta.
- Bara de control pe toată lungimea mânerului de ghidare simplifică utilizarea.
Buton de securitate
- Protecție pentru copii: este prevenită pornirea neintenționată a mașinii de tuns iarba.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologie în timp real cu afișaj LCD al bateriei: afișează timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Lățime tăiere (cm)
|32
|Înălțime de tăiere (mm)
|25 - 60
|Volumul containerului pentru iarba tăiată (l)
|30
|Propulsie
|Motor fără perii
|Numărul de rotaţii (rpm)
|3500
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|5
|Performanța de încărcare a bateriei (m²)
|max. 250 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 28
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|94 / 143
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|10,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Acumulator Battery Power 18 V/5,0 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid cu baterie de 18 V (1 buc.)
- Recipient de colecatre a ierbii
Echipament
- Cuţit
- Maner de ghidare, reglabilă in înălțime
- Mâner de transport integrat
- Indicator al nivelului de umplere
Video
Domenii de intrebuintare
- Gazon
Accesorii
Toate produse care se potrivesc cu acest tip de baterie
