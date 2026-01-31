Ușoară și manevrabilă: cu o lățime de tăiere de 32 de centimetri, mașina de tuns iarba cu baterii LMO 2-18 Battery Set este ideală pentru peluzele mai mici, de până la 250 de metri pătrați. Datorită înălțimii de tăiere reglabile pe cinci niveluri, de la 25 la 65 de milimetri, și a motorului puternic fără perii, iarba este întotdeauna tăiată la lungimea perfectă. Atunci când trebuie tunse marginile, pieptenele de gazon îndreaptă firele de iarbă pentru o mai bună capacitate de tăiere. Iarba tăiată este colectată în recipientul de colectare a ierbii de 30 de litri. Mânerul de ghidare reglabil pe înălțime asigură o poziție verticală și confortabilă în timpul cositului, iar designul pliabil permite o depozitare care economisește spațiu. O baterie și un încărcător rapid sunt incluse în pachetul de livrare.