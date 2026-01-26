Masina de tuns iarba cu acumulator LMO 3-18
Mașină de tuns iarba cu acumulator de 18 V, ușoară și manevrabilă, cu un motor puternic, fără perii și o lățime de tăiere de 34 cm, potrivită pentru peluze de până la 350 m².
Mașina de tuns iarba cu acumulator de 18 volți este ușoară, manevrabilă și are un motor puternic fără perii. Peluzele de până la 350 de metri pătrați sunt tunse rapid și cu precizie. Lățimea de lucru este de 34 de centimetri. Înălțimea de tăiere poate fi reglată cu ușurință, în funcție de necesități, la unul dintre cele cinci niveluri, de la 25 la 65 de milimetri. Datorită controlului inteligent al motorului din cadrul funcției iPower, viteza se adaptează automat la condițiile de iarbă în timpul cositului. Atunci când trebuie cosite marginile, pieptenele de gazon îndreaptă firele de iarbă pentru o rată de tăiere mai bună. Cu sistemul de cosit 2 în 1, resturile de iarbă sunt distribuite uniform pe gazon ca îngrășământ natural în timpul mulcirii sau sunt colectate în recipientul de colectare a ierbii de 35 de litri - pentru o cosire neîntreruptă pentru mai mult timp. Mânerul de ghidare este reglabil pe înălțime pentru o poziție de lucru confortabilă. Când cadrul este pliat, ocupă mai puțin spațiu la depozitare. Există mânere de transport integrate pentru a o transporta cu ușurință pe scări și peste trepte. Compatibilă cu toate bateriile interschimbabile de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V.
Caracteristici si beneficii
Motor puternic fără periiPerformanță mare și durata de viață mai lungă a produsului
iPowerPerformanță mai bună și durată de funcționare optimizată a bateriei. Datorită controlului inteligent al motorului, viteza se adaptează automat la condițiile de tăiere a gazonului.
Sistem de tăiere 2-in-1Iarba tăiată este colectată eficient în recipientul de colectare a ierbii în timpul tunderii. Funcția de mulcire: prin utilizarea accesoriului de mulcire, iarba tăiată este distribuită ca îngrășământ natural pe gazon. Lama de oțel ascuțită pentru un rezultat de tăiere uniform.
Umplerea eficientă a recipientului de colectare a ierbii
- Datorită fluxului de aer optimizat, recipientul colector de iarbă se umple până la 95%. Acest lucru înseamnă mai puține opriri în timpul lucrului.
Indicator al nivelului de umplere
- Clapeta containerului de colectare a ierbii se închide atunci când acesta este complet plin și trebuie golit.
Reglarea comodă a înălțimii de tăiere
- Cu o singură mișcare, înălțimea de tăiere necesară poate fi reglată la unul dintre cele cinci niveluri, variind de la 25 la 60 mm.
Cosirea la marginea gazonului
- Iarba care crește aproape de margine este ridicata automat.
Design pentru economisirea spațiului
- Recipientul de colectare din material textil poate fi pliat devenind foarte mic și ocupă foarte puțin spațiu atunci când este depozitat pe mașina de tuns iarba.
- Manerul pliabil permite stocarea in spații inguste.
Mâner de transport integrat
- Mâner de transport integrat pentru transport fără efort.
Concept de utilizare ergonomică
- Manerul de ghidare poate fi reglat individual in functie de inaltime.
- Invelis din spuma pentru o prindere sigura si o senzatie placuta.
- Bara de control pe toată lungimea mânerului de ghidare simplifică utilizarea.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Lățime tăiere (cm)
|34
|Înălțime de tăiere (mm)
|25 - 60
|Reglarea înălțimii de tăiere
|5x
|Volumul containerului pentru iarba tăiată (l)
|35
|Propulsie
|Motor fără perii
|Numărul de rotaţii (rpm)
|3500
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Performanța de încărcare a bateriei (m²)
|max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|12,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Kit de mulcire
- Recipient de colecatre a ierbii
Echipament
- Cuţit
- Maner de ghidare, reglabilă in înălțime
- Mâner de transport integrat
- Indicator al nivelului de umplere
Domenii de intrebuintare
- Gazon
