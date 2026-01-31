Mașina de tuns iarba cu acumulator de 18 volți este ușoară, manevrabilă și are un motor puternic fără perii. Peluzele de până la 350 de metri pătrați sunt tunse rapid și cu precizie. Lățimea de lucru este de 34 de centimetri. Înălțimea de tăiere poate fi reglată cu ușurință, în funcție de necesități, la unul dintre cele cinci niveluri, de la 25 la 65 de milimetri. Datorită controlului inteligent al motorului prin funcția iPower, viteza se adaptează automat la condițiile de tăiere a ierbii în timpul cositului. Atunci când trebuie cosite marginile, pieptenele de gazon îndreaptă firele de iarbă pentru o mai bună capacitate de tăiere. Cu sistemul de cosit 2 în 1, resturile de iarbă sunt distribuite uniform pe gazon ca îngrășământ natural în timpul mulcirii sau sunt colectate în recipientul de colectare a ierbii de 35 de litri - pentru o cosire neîntreruptă pentru mai mult timp. Mânerul de ghidare este reglabil pe înălțime pentru o poziție de lucru confortabilă. Când cadrul este pliat, ocupă mai puțin spațiu la depozitare. Există mânere de transport integrate pentru a o transporta cu ușurință pe scări și peste trepte. Bateria și încărcătorul rapid sunt incluse.