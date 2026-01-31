Masina de tuns iarba cu acumulator LMO 5-18 Dual
Cu o lățime de tăiere de 41 cm și o putere dublă: motorul puternic de 36 V este acționat de două baterii de 18 V pentru a tunde peluze mari de până la 550 m².
Alimentat de două baterii de 18 V și de un motor fără perii de 36 V, LMO 5-18 Dual face o treabă ușoară chiar și în cazul peluzelor mari de până la 550 m². Ușoară și manevrabilă, mașina de tuns iarba poate fi împinsă fără efort pe teren accidentat și în jurul obstacolelor. Lățimea de lucru este de 41 de centimetri, iar înălțimea de tăiere poate fi reglată cu ușurință pe șase niveluri între 25 și 75 de milimetri. Datorită controlului inteligent al motorului prin funcția iPower, viteza se adaptează automat la condițiile de tuns iarba în timpul cositului. Atunci când trebuie cosite marginile, pieptenele de gazon îndreaptă firele de iarbă pentru o mai bună capacitate de tăiere. Cu sistemul de cosit 2 în 1, resturile de iarbă sunt distribuite uniform pe gazon ca îngrășământ natural în timpul mulcirii sau sunt colectate în recipientul de colectare a ierbii de 45 de litri - pentru o cosire neîntreruptă pentru mai mult timp. Datorită designului telescopic al mânerului de ghidare, acesta poate fi reglat pentru o poziție de lucru confortabilă. Când cadrul este pliat, ocupă mai puțin spațiu la depozitare. Există un mâner de transport mare și robust pentru a transporta cu ușurință mașina de tuns iarba pe scări și peste trepte. Compatibilă cu toate bateriile interschimbabile de pe platforma de baterii Kärcher Battery Power de 18 V.
Caracteristici si beneficii
18 V + 18 V = 36 V de putereMotor puternic de 36 V alimentat de două baterii Li-Ion de 18 V.
Motor puternic fără periiPerformanță mare și durata de viață mai lungă a produsului
iPowerPerformanță mai bună și durată de funcționare optimizată a bateriei. Datorită controlului inteligent al motorului, viteza se adaptează automat la condițiile de tăiere a gazonului.
Sistem de tăiere 2-in-1
- Iarba tăiată este colectată eficient în recipientul de colectare a ierbii în timpul tunderii.
- Funcția de mulcire: prin utilizarea accesoriului de mulcire, iarba tăiată este distribuită ca îngrășământ natural pe gazon.
- Lama de oțel ascuțită pentru un rezultat de tăiere uniform.
Umplerea eficientă a recipientului de colectare a ierbii
- Datorită fluxului de aer optimizat, recipientul colector de iarbă se umple până la 95%. Acest lucru înseamnă mai puține opriri în timpul lucrului.
- Clapeta containerului de colectare a ierbii se închide atunci când acesta este complet plin și trebuie golit.
Reglare simplă a înălțimii de tăiere
- Cu o singură mișcare, înălțimea de tăiere poate fi reglată cu ușurință la unul dintre cele șase niveluri, variind de la 25 la 70 mm.
Cosirea la marginea gazonului
- Iarba care crește aproape de margine este ridicata automat.
Design pentru economisirea spațiului
- Recipientul de colectare din material textil poate fi pliat devenind foarte mic și ocupă foarte puțin spațiu atunci când este depozitat pe mașina de tuns iarba.
- Manerul pliabil permite stocarea in spații inguste.
Mâner de transport integrat
- Mâner de transport integrat pentru transport fără efort.
Concept de utilizare ergonomică
- Elementele de fixare rapidă pentru blocarea ușoară. Unghiul reglabil asigură o poziție verticală de lucru
- Invelis din spuma pentru o prindere sigura si o senzatie placuta.
- Bara de control pe toată lungimea mânerului de ghidare simplifică utilizarea.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Voltaj motor (V)
|36
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Lățime tăiere (cm)
|41
|Înălțime de tăiere (cm)
|25 - 70
|Reglarea înălțimii de tăiere
|6x
|Volumul containerului pentru iarba tăiată (l)
|45
|Propulsie
|Motor fără perii
|Numărul de rotaţii (rpm)
|3500
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|2
|Performanța de încărcare a bateriei (m²)
|max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|14
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Pachet de livrare
- Variantă: Bateriile și încărcătorul nu sunt incluse
- Kit de mulcire
- Recipient de colecatre a ierbii
Echipament
- Cuţit
- Maner de ghidare, reglabilă in înălțime
- Mâner de transport integrat
- Indicator al nivelului de umplere
