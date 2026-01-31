Cu două baterii de 18 volți și un motor puternic, fără perii, de 36 de volți, setul cu două baterii LMO 5-18 este perfect pentru peluze mari de până la 550 de metri pătrați. Ușoară și manevrabilă, mașina de tuns iarba poate fi împinsă fără efort pe teren accidentat și în jurul obstacolelor. Lățimea de lucru este de 41 de centimetri, iar înălțimea de tăiere poate fi reglată pe șase trepte, între 25 și 75 de milimetri. Datorită controlului inteligent al motorului prin funcția iPower, viteza se adaptează automat la condițiile de tuns iarba în timpul cositului. Atunci când trebuie cosite marginile, pieptenele de gazon îndreaptă firele de iarbă pentru o mai bună capacitate de tăiere. Cu sistemul de cosit 2 în 1, resturile de iarbă sunt distribuite uniform pe gazon ca îngrășământ natural în timpul mulcirii sau sunt colectate în recipientul de colectare a ierbii de 45 de litri - pentru o cosire neîntreruptă pentru mai mult timp. Datorită designului telescopic al mânerului de ghidare, acesta poate fi reglat pentru o poziție de lucru confortabilă. Când cadrul este pliat, ocupă mai puțin spațiu la depozitare. Există un mâner mare și robust pentru a putea fi transportat cu ușurință pe scăriși peste trepte. Bateriile și încărcătorul rapid sunt incluse.