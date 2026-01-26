Suflantă pentru frunze cu acumulator LBL 2 Battery
Suflanta puternică de 18 V de la Kärcher atinge viteza aerului de 210 km/h și este avantajată manevrabilitatea sa și echilibru bun.
Suflanta de frunze de 18 V bine echilibrată este ergonomică și atinge o viteză maximă de 210 km/h. Duza plată detașabilă cu marginea răzuitoare face posibilă îndepărtarea frunzișului într-o manieră controlată și orientată.
Caracteristici si beneficii
Tubul suflanteiÎndepărtarea rapida a frunzelor și a murdăriei în jurul casei și în garaj.
Duză plată detașabilăPentru curățarea rapida si precisă. Frunzele pot fi, de exemplu, adunate într-o grămadă.
Margine integrată de răzuireFrunzele umede și murdăria compactă pot fi indepartate folosind marginea racletei.
Design ergonomic
- Perfect echilibrat pentru curățarea fără efort.
Tub de fixare
- Tubul de suflare poate fi îndepărtat cu ușurință, astfel încât dispozitivul să ocupe mai puțin spațiu atunci când este depozitat.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Beneficii de lungă durată și puternice pentru celulele Litiu-Ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Viteza aerului (km/h)
|max. 210
|Debit de aer (m³/h)
|220
|Reglarea vitezei
|nu
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|975 x 170 x 305
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Tubul suflantei
- Duză plată incl. racleta
Video
Domenii de intrebuintare
- Frunze
- Deșeuri vegetale
- Alei în jurul casei
- Zone din jurul casei și grădinii
