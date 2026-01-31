Suflanta de frunze cu baterie de 18 V de la Kärcher cu putere mare de suflare pentru indepartarea frunzelor căzute. Aerul suflat atinge o viteză maximă de 210 km/h, fiind perfect echilibrată si se potriveste ergonomic în mână. Pentru a permite indepartarea rapida a frunzelor, suflanta mai are o duză plata detașabilă cu functie de racleta. O baterie de 18 V Kärcher interschimbabila și un încărcător de baterii sunt incluse în pachetul de livrare.