Suflantă pentru frunze cu acumulator LBL 2 Battery Set
Suflanta pentru frunze LBL 2 cu baterie și încărcător, incluze în set. Aerul suflat atinge o viteză maximă de 210 km/h, este perfect echilibrată, fapt ce permite aranjarea ergonomică în mână.
Suflanta de frunze cu baterie de 18 V de la Kärcher cu putere mare de suflare pentru indepartarea frunzelor căzute. Aerul suflat atinge o viteză maximă de 210 km/h, fiind perfect echilibrată si se potriveste ergonomic în mână. Pentru a permite indepartarea rapida a frunzelor, suflanta mai are o duză plata detașabilă cu functie de racleta. O baterie de 18 V Kärcher interschimbabila și un încărcător de baterii sunt incluse în pachetul de livrare.
Caracteristici si beneficii
Tubul suflanteiÎndepărtarea rapida a frunzelor și a murdăriei în jurul casei și în garaj.
Duză plată detașabilăPentru curățarea rapida si precisă. Frunzele pot fi, de exemplu, adunate într-o grămadă.
Margine integrată de răzuireFrunzele umede și murdăria compactă pot fi indepartate folosind marginea racletei.
Design ergonomic
- Perfect echilibrat pentru curățarea fără efort.
Tub de fixare
- Tubul de suflare poate fi îndepărtat cu ușurință, astfel încât dispozitivul să ocupe mai puțin spațiu atunci când este depozitat.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Beneficii de lungă durată și puternice pentru celulele Litiu-Ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Viteza aerului (km/h)
|max. 210
|Debit de aer (m³/h)
|220
|Reglarea vitezei
|nu
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|max. 400 (2,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 22 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|300
|Curent de încărcare. (A)
|0,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|975 x 170 x 305
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)
- Tubul suflantei
- Duză plată incl. racleta
Video
Domenii de intrebuintare
- Frunze
- Deșeuri vegetale
- Alei în jurul casei
- Zone din jurul casei și grădinii
Accesorii
Toate produse care se potrivesc cu acest tip de baterie
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.