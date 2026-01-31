Suflanta de frunze fără fir de 36 V, cu reglarea puterii în 2 trepte, atinge o viteză maximă de 250 km / h. Suflanta de frunze are o duză plată detașabilă, cu o margine de răzuire integrată, care permite controlul și mișcarea frunzelor. Dispozitivul este ergonomic în aplicație și este foarte bine echilibrat.