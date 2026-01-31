Suflantă pentru frunze cu acumulator LBL 4 Battery
Puternică și mobilă: Suflanta de frunze fără fir de 36 V, cu reglarea puterii în 2 trepte, atinge o viteză a aerului de max. 250 km / h.
Suflanta de frunze fără fir de 36 V, cu reglarea puterii în 2 trepte, atinge o viteză maximă de 250 km / h. Suflanta de frunze are o duză plată detașabilă, cu o margine de răzuire integrată, care permite controlul și mișcarea frunzelor. Dispozitivul este ergonomic în aplicație și este foarte bine echilibrat.
Caracteristici si beneficii
Tubul suflantei
- Îndepărtarea rapida a frunzelor și a murdăriei în jurul casei și în garaj.
Duză plată detașabilă
- Pentru curățarea rapida si precisă. Frunzele pot fi, de exemplu, adunate într-o grămadă.
Controlul puterii în două trepte.
- Putere maximă sau durată maximă de execuție: Puterea poate fi adaptată la cerințele individuale.
Margine integrată de răzuire
- Frunzele umede și murdăria compactă pot fi indepartate folosind marginea racletei.
Design ergonomic
- Perfect echilibrat pentru curățarea fără efort.
Tub de fixare
- Tubul de suflare poate fi îndepărtat cu ușurință, astfel încât dispozitivul să ocupe mai puțin spațiu atunci când este depozitat.
Platforma de baterii cu energie electrică de 36 V Karcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Beneficii de lungă durată și puternice pentru celulele Litiu-Ion.
- Bateria schimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive cu platformă de alimentare de 36 V de la Karcher
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Viteza aerului (km/h)
|max. 250
|Debit de aer (m³/h)
|330
|Reglarea vitezei
|da
|Putere reglabilă
|2
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|36
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|975 x 170 x 305
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Tubul suflantei
- Duză plată incl. racleta
Video
Domenii de intrebuintare
- Frunze
- Deșeuri vegetale
- Alei în jurul casei
- Zone din jurul casei și grădinii
Accesorii
Toate produse care se potrivesc cu acest tip de baterie
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.