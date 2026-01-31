Suflantă pentru frunze cu acumulator LBL 4 Battery Set
Suflanta puternică de 36 V deține control al puterii în două trepte si obtine o viteză maximă a aerului de 250 km/h. Vine într-un set cu baterie și încărcător rapid.
Suflanta de frunze de 36 V fara fir de la Kärcher vine cu un control al puterii în două trepte și atinge o viteză maximă a aerului suflat de 250 km/h. Dispozitivul se potrivește ergonomic în mână și este bine echilibrat.
Caracteristici si beneficii
Tubul suflanteiÎndepărtarea rapida a frunzelor și a murdăriei în jurul casei și în garaj.
Duză plată detașabilăPentru curățarea rapida si precisă. Frunzele pot fi, de exemplu, adunate într-o grămadă.
Controlul puterii în două trepte.Putere maximă sau durată maximă de execuție: Puterea poate fi adaptată la cerințele individuale.
Margine integrată de răzuire
- Frunzele umede și murdăria compactă pot fi indepartate folosind marginea racletei.
Design ergonomic
- Perfect echilibrat pentru curățarea fără efort.
Tub de fixare
- Tubul de suflare poate fi îndepărtat cu ușurință, astfel încât dispozitivul să ocupe mai puțin spațiu atunci când este depozitat.
Platforma de baterii cu energie electrică de 36 V Karcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Beneficii de lungă durată și puternice pentru celulele Litiu-Ion.
- Bateria schimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive cu platformă de alimentare de 36 V de la Karcher
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platformă baterie 36 V
|Viteza aerului (km/h)
|max. 250
|Debit de aer (m³/h)
|330
|Reglarea vitezei
|da
|Putere reglabilă
|2
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|36
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|max. 550 (2,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|48 / 78
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|975 x 170 x 305
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Încărcător baterie de 36 V (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid 36 V Battery Power+ (1 buc.)
- Tubul suflantei
- Duză plată incl. racleta
Video
Domenii de intrebuintare
- Frunze
- Deșeuri vegetale
- Alei în jurul casei
- Zone din jurul casei și grădinii
Accesorii
Toate produse care se potrivesc cu acest tip de baterie
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.