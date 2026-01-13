Trimmerul pentru gazon cu acumulator LTR 18-25 Battery este un aparat fiabil cu un zgomot redus. Firul de tăiere împletit este o caracteristică deosebit de utilă: nu numai că garantează o tăiere precisă, ci ajunge cu ușurință în fiecare colț din grădină. Firul se reglează automat pentru a asigura întotdeauna lungimea ideală. Mai mult, funcția de tăiere pe margini asigură o tăiere sigură și precisă de-a lungul potecilor și a teraselor. Trimmerul pentru gazon este extrem de ușor, iar designul de prindere cu două mâini îl face foarte confortabil de manevrabil.