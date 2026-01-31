Trimerul de tuns gazon LTR 3-18 cu dublă baterie este o soluție deosebit de puternică și convenabilă pentru tunderea gazonului și a marginilor gazonului cu precizie. Motorul puternic de 36 de volți obține toată energia necesară de la două baterii litiu-ion de 18 volți și oferă o performanță impresionantă. Mânerul reglabil din două părți și funcția telescopică pentru tija mașinii de tuns sunt concepute pentru ergonomie. Snurul de tăiere rotativ asigură o tăiere precisă a gazonului și este ținut la o distanță sigură de plante și copaci prin apărătoarea pliabilă pentru plante. Fie că este vorba de colțuri strânse sau de locuri dificile din grădină, această mașină de tuns fără fir stăpânește orice provocare. Deoarece unghiul capului de tuns poate fi, de asemenea, ajustat, puteți obține chiar rezultate curate de tundere sub obstacole sau pe pante. Reglarea automată a firului de tuns asigură o lungime perfectă a firului și o tăiere precisă de fiecare dată.