Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR 3-18 Dual
Puternic, eficient și confortabil – motor de înaltă performanță de 36 V alimentat de două baterii de 18 V. De asemenea, foarte eficient pe iarba lungă.
Trimerul de tuns gazon LTR 3-18 cu dublă baterie este o soluție deosebit de puternică și convenabilă pentru tunderea gazonului și a marginilor gazonului cu precizie. Motorul puternic de 36 de volți obține toată energia necesară de la două baterii litiu-ion de 18 volți și oferă o performanță impresionantă. Mânerul reglabil din două părți și funcția telescopică pentru tija mașinii de tuns sunt concepute pentru ergonomie. Snurul de tăiere rotativ asigură o tăiere precisă a gazonului și este ținut la o distanță sigură de plante și copaci prin apărătoarea pliabilă pentru plante. Fie că este vorba de colțuri strânse sau de locuri dificile din grădină, această mașină de tuns fără fir stăpânește orice provocare. Deoarece unghiul capului de tuns poate fi, de asemenea, ajustat, puteți obține chiar rezultate curate de tundere sub obstacole sau pe pante. Reglarea automată a firului de tuns asigură o lungime perfectă a firului și o tăiere precisă de fiecare dată.
Caracteristici si beneficii
36 V putereMotor puternic de 36 V alimentat de două baterii litiu-ion de 18 V.
Sistem eficient de tăiereFuncția de tăiere face ușoară munca în preajma colțurilor și a spațiilor restrânse din grădină Linia răsucită garantează o tăiere precisă și o operare liniștită
Tăiere pe marginiCap de tuns rotativ pentru marginile curate și exacte ale peluzelor de-a lungul teraselor și aleilor
Cap de tuns ajustabil
- Soluție de tuns ergonomică, chiar și sub obstacole mici, cum ar fi băncile de grădină
Protecție pentru plante reglabilă
- Protejează plantele de daune atunci când tăiați în preajma florilor și a copacilor
Mâner telescopic
- Înălțimea este ajustabilă individual pentru fiecare utilizator pentru o poziție verticală de lucru care previne durerile de spate și rănirile.
Mâner cu design ergonomic
- Mâner cauciucat pentru o aderență sigură și confort suplimentar
- Unghiul mânerului din două părți este reglabil pentru o poziție ergonomică și relaxată.
Extensie automată a firului
- Reglarea automată garantează mereu linia de lungime ideală pentru lucru
Utilizare optimă a lamelor
- Ideal pentru locuri de muncă intensiv prășit
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologie în timp real cu afișaj LCD al bateriei: afișează timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Cele două baterii interschimbabile pot fi utilizate cu toate celelalte dispozitive din platforma Kärcher Battery Power de 18 V.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Voltaj motor (V)
|36
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Diametru de tăiere (cm)
|30
|Lama trimmerului
|Fir de tăiere
|Extensia firelor
|Automat
|Linia geometrică ai trimmerului
|Răsucit
|Diametru liniar (mm)
|2
|Reglarea vitezei
|nu
|Numărul de rotaţii (rpm)
|8000
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|2
|Performanța de încărcare a bateriei (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|345 x 350 x 1285
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Curea pentru umăr
Echipament
- Bobină
- Protecție pentru plante
- Reglarea înclinării
- Mâner suplimentar
- Cap de tuns rotativ
Video
Domenii de intrebuintare
- Gazon
- Marginile gazonului
Accesorii
Toate produse care se potrivesc cu acest tip de baterie
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.