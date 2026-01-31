Eficiență, precizie și confort – toate combinate într-un singur dispozitiv. Cu mașina de tuns iarba cu acumulator LTR 3-18 Dual Battery Set, grădinăritul devine o plăcere. Motorul puternic de 36 de volți obține toată energia necesară de la două baterii litiu-ion de 18 volți și oferă o performanță impresionantă. Mânerul reglabil din două părți și designul telescopic al arborelui îl fac ușor de utilizat, deoarece dispozitivul poate fi întotdeauna utilizat într-o poziție verticală, care este blândă pentru spate. Fie că este vorba de suprafețe mari sau de colțuri greu accesibile, această mașină de tuns iarba cu baterie face totul cu ușurință. Firul de tăiere rotativ asigură tăierea de precizie pe gazon, în timp ce apărătoarea pliabilă pentru plante asigură că plantele și copacii rămân protejați în timpul utilizării. Unghiul capului de tuns poate fi reglat după cum este necesar pentru a tăia sub obstacole sau pe pante. Două baterii reîncărcabile și un încărcător rapid sunt incluse în pachetul de livrare.