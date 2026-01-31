Trimmer pentru iarba cu acumulator LTR Battery 18-25 Set
Trimmerul pentru gazon LTR 18-25 Battery, include un acumulator și un încărcător în set. Ușor, ergonomic și simplu de utilizat.
Firul de tăiere împletit a trimmerului pentru gazon cu acumulator LTR 18-25 Battery asigură o precizie maximă a tăierii. Un aparat fiabil cu zgomot redus, ajunge cu ușurință în fiecare colț din grădină, lăsând margini curate de-a lungul potecilor și a teraselor, datorită funcției sale de tăiere pe margini. Funcția de reglare automată a firului garantează că lungimea este întotdeauna cea potrivită. Designul său ergonomic de prindere cu două mâini fac aparatul să fie foarte ușor de manevrat și de utilizat. Setul de livrare conține un acumulator și un încărcător.
Caracteristici si beneficii
Sistem eficient de tăiereFuncția de tăiere face ușoară munca în preajma colțurilor și a spațiilor restrânse din grădină Linia răsucită garantează o tăiere precisă și o operare liniștită
Tăiere pe marginiCap de tuns rotativ pentru marginile curate și exacte ale peluzelor de-a lungul teraselor și aleilor
UșorGreutatea scăzută a dispozitivului realizează munca grea de tundere a peluzei
Extensie automată a firului
- Reglarea automată garantează mereu linia de lungime ideală pentru lucru
Mâner cu design ergonomic
- Poziție confortabilă de lucru, previne durerile de spate, datorită designului de control cu două mâini
Capac de protecție
- Capacul de protecție apără utilizatorul de resturile de iarbă tăiată
- Odișelele de completare simplifică așezarea tunsului la o pauză de la serviciu.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
Utilizare optimă a lamelor
- Ideal pentru locuri de muncă intensiv prășit
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Diametru de tăiere (cm)
|25
|Lama trimmerului
|Fir de tăiere
|Extensia firelor
|Automat
|Linia geometrică ai trimmerului
|Răsucit
|Diametru liniar (mm)
|1,6
|Reglarea vitezei
|nu
|Numărul de rotaţii (rpm)
|9500
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Performanța de încărcare a bateriei (m)
|max. 300 (2,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|300
|Curent de încărcare. (A)
|0,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|3,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1184 x 296 x 386
* Marginea gazonului
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)
Echipament
- Bobină
- Mâner suplimentar
- Cap de tuns rotativ
Video
Domenii de intrebuintare
- Gazon
- Marginile gazonului
Accesorii
