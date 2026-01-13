Pompa de butoi BP 1 Barrel
BP 1 Barrel - pompa cu rezervor inovatoare cu buton pornire/oprire pe accesoriul rezervorului. Pentru udare inteligenta cu apa de ploaie bogata in nutrienti. Economie de apa potabila + bani.
Pompa BP 1 Barrel este substitutul perfect pentru o stropitoare. Transforma udarea intr-un joc de copii si elimina necesitatea deplasarii stropitorilor. Dar protejarea spatelui dumneavoastra nu este unicul avantaj de care veti beneficia. Pompa va va proteja si portofelul. Datorita apei de ploaie gratuita, bogata in substante nutritive din rezervorul dedicat, costurile ridicate asociate apei potabile sunt istorie. Muchia inovatoare a accesoriului rezervorului asigura fixarea perfecta si udarea eficienta a gradinii, cu rezultatele dorite. Pe suportul muchiei pompei este amplasat si un buton de pornire/oprire care poate fi utilizat pentru pornirea/oprirea pompei rapid si fara efort. Cand intrerupatorul cu flotor este in apa, acesta va regla activitatea pompei in functie de nivelul apei si va proteja pompa contra functionarii in gol. Gratie furtunului flexibil de pe accesoriul muchiei rezervorului, pompa poate fi ajustata individual, la orice inaltime.
Caracteristici si beneficii
Dispozitiv de prindere flexibilFixare perfecta pe orice rezervor, gratie acuratetei superioare.
Comutator Pornire/Oprire inclus in intrerupatorul flotorPentru functionarea corespunzatoare a pompei, direct pe suport.
Prefiltru integratProtejeaza pompa impotriva contaminarii si mareste durata de viata si fiabilitatea in functionare.
Lungime ajustabila a furtunului
- Adaptare perfecta la diferite adancimi ale rezervorului.
Intrerupator flotor
- Pentru reglarea functionarii pompei, conform nivelului apei, precum si pentru protejarea contra functionarii in gol.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|400
|Debit maxim transportat (l/h)
|< 3800
|Înălțimea de pompare (m)
|11
|Presiune (bar)
|max. 1,1
|Adâncime de scufundare (m)
|max. 7
|Temperatură (°C)
|max. 35
|Cablu de racordare (m)
|10
|Tensiune (V)
|230
|Frecvență (Hz)
|50
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|135 x 170 x 520
Echipament
- Mâner de trasport confortabil
- Posibilitate de fixare
- Furtun cu lungime reglabila
- Include un prefiltru
- Comutator integrat de pornire/ oprire
- Ventil de reglare si inchidere
- Definire simplă a înălțimii de comutare: da
- Intrerupator flotor
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru irigarea grădinii din rezervoarele de apă de ploaie
