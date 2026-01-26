Sustenabilă și cu costuri reduse: Pompa pentru butoaie BP 2.000-18 este soluția perfectă pentru grădinile fără conexiune la rețeaua electrică și înlocuitorul perfect al stropitoarelor. Apa potabilă costisitoare este economisită datorită apei de ploaie gratuite și bogate în substanțe nutritive. Clema de montare pe butoi asigură nu numai o fixare perfectă pentru diferite butoaie, ci și o funcționare prietenoasă cu spatele datorită unui întrerupător pornit/oprit, precum și opțiunea de fixare a acumulatorului. Datorită capacului transparent al acumulatorului, utilizatorul are o vedere perfectă asupra afișajului în timp real. Pentru a se asigura că furtunul nu este îndoit în timpul irigării din butoi, există un ghidaj pentru furtun care garantează un debit de apă constant. În funcție de cerințe și de zona de aplicare, acest ghidaj pentru furtun poate fi amplasat în 3 poziții: fie prins la locul său în stânga sau în dreapta suportului, fie liber într-un spațiu de pe marginea butoiului. Datorită dimensiunilor sale reduse, pompa ușoară poate fi montată și în deschiderile înguste ale butoaielor, de exemplu în containerele IBC. Prefiltrul integrat protejează pompa de impurități.