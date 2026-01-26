Apă de serviciu la costuri reduse pentru mașinile de spălat, apa de toaletă etc.: Hidroforul BP3 Home corespunde standardelor înalte de calitate Kärcher și alimentează gospodăriile cu o sursă fiabilă de apă de serviciu. Ea permite utilizatorilor să conecteze și să utilizeze cu ușurință surse alternative de apă, cum ar fi puțuri sau bazine de apă - în mod automat, cu o presiune și o capacitate potrivită. BP 3.200 Home se pornește și se oprește automat în funcție de cantitatea de apă necesară. Pompa este echipată cu o gamă largă de funcții, cum ar fi o supapă de reținere, un indicator de presiune integrat, un rezervor de compensare a presiunii (19 litri) și protecție termică. Mânerul de transport ergonomic facilitează manipularea și transportul. Baza pompei poate fi fixată pe podea cu ajutorul unor șuruburi, asigurându-se că pompa stă în siguranță. BP 3.200 Home este ușor de utilizat, cu un întrerupător de pornire/oprire direct pe pompă. Componentele de înaltă calitate, cum ar fi flanșa și arborele motorului din oțel inoxidabil, nu numai că au un aspect atractiv, dar garantează și o durată lungă de viață.