Pompa de alimentare cu apa menajera BP 3.200 Home

Aceast hidrofor BP 3.200 Home, cu un rezervor de compensare a presiunii integrat, alimentează automat apă de serviciu cu costuri reduse în întreaga casă.

Apă de serviciu la costuri reduse pentru mașinile de spălat, apa de toaletă etc.: Hidroforul BP3 Home corespunde standardelor înalte de calitate Kärcher și alimentează gospodăriile cu o sursă fiabilă de apă de serviciu. Ea permite utilizatorilor să conecteze și să utilizeze cu ușurință surse alternative de apă, cum ar fi puțuri sau bazine de apă - în mod automat, cu o presiune și o capacitate potrivită. BP 3.200 Home se pornește și se oprește automat în funcție de cantitatea de apă necesară. Pompa este echipată cu o gamă largă de funcții, cum ar fi o supapă de reținere, un indicator de presiune integrat, un rezervor de compensare a presiunii (19 litri) și protecție termică. Mânerul de transport ergonomic facilitează manipularea și transportul. Baza pompei poate fi fixată pe podea cu ajutorul unor șuruburi, asigurându-se că pompa stă în siguranță. BP 3.200 Home este ușor de utilizat, cu un întrerupător de pornire/oprire direct pe pompă. Componentele de înaltă calitate, cum ar fi flanșa și arborele motorului din oțel inoxidabil, nu numai că au un aspect atractiv, dar garantează și o durată lungă de viață.

Caracteristici si beneficii
Robust si durabil
Robust si durabil
Kärcher ofera o garantie extinsa de 5 ani.
Protecție termică integrată
Protecție termică integrată
Funcție de protecție pentru a preveni supraîncălzirea pompei.
Flanșă și ax din oțel inoxidabil
Flanșă și ax din oțel inoxidabil
Materiale robuste pentru o durată lungă de viață
Indicator de presiune integrat
  • Control perfect și service.
Adaptoare optimizate
  • Sistem etans, prin racordarea simpla a pompei, fara alte unelte.
Orificiu de umplere separat
  • Umplere ușoară înainte de utilizare.

Specificatii tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 600
Debit maxim transportat (l/h) < 3200
Înălțimea de pompare (m) max. 36
Presiune (bar) max. 3,6
Presiune de lucru (bar) 1,5 - 2,8
Înălţimea maxima de aspirare (m) 8
Temperatură (°C) max. 35
Filet de racordare G1
Cablu de racordare (m) 1
Tensiune (V) 230
Frecvență (Hz) 50
Culoarea Negru
Greutate fără accesorii (kg) 10,4
Greutate cu ambalaj (kg) 12,9
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 439 x 269 x 517

Pachet de livrare

  • Include două adaptoare G1 de conectare pentru pompe

Echipament

  • Recipient egalizare presiune: 19 l
  • Indicator de presiune integrat
  • Comutator de pornire / oprire la stropire
  • Siguranță termică
  • Flanșă și ax din oțel inoxidabil
  • Incl. supapă de reținere
  • Orificiu de umplere separat
  • Supapă de golire a apei
Domenii de intrebuintare
  • Pentru alimentarea cu apă a toaletelor și a mașinilor de spălat.
Accesorii
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.