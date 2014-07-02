Indiferent daca e vorba de udare sau alimentare a masinilor de spalat si a bailor – pompa de inalta calitate Kärcher BP 3 Home & Garden este ideala pentru utilizarea surselor alternative de apa cum ar fi apa procesata (de ex. apa de ploaie din cisterne). Functia de start/ stop automat inseamna ca pompa poate fi oprita sau pornita automat daca e necesar. Protectie maxima: asigurata de inchiderea automata a pompei datorita protectiei impotriva functionarii in gol si a afisajului de defectiuni luminos. Pompa puternica nu necesita mentenanta si impresioneaza prin presiunea constanta pentru udarea optima a gradinii. Un intrerupator de picior integrat, 2 iesiri pentru functionarea simultana a doua dispozitive conectate si picioarele din cauciuc fono-absorbante sunt elemente de confort suplimentare. Filtrul preliminar standard si supapa de retinere integrata asigura o functionare indelungata. Materialele de inalta calitate asigura o durata de viata mare. Beneficiaza de o garantie extinsa de 5 ani.