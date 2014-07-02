Pompa pentru casa si gradina BP 3 Home & Garden

Pompa rezistenta si puternica pentru casa si gradina BP 3 Home & Garden, este solutia ideala pentru udarea gradinii si alimentarea cu apa a casei, folosind de exemplu apa de ploaie.

Indiferent daca e vorba de udare sau alimentare a masinilor de spalat si a bailor – pompa de inalta calitate Kärcher BP 3 Home & Garden este ideala pentru utilizarea surselor alternative de apa cum ar fi apa procesata (de ex. apa de ploaie din cisterne). Functia de start/ stop automat inseamna ca pompa poate fi oprita sau pornita automat daca e necesar. Protectie maxima: asigurata de inchiderea automata a pompei datorita protectiei impotriva functionarii in gol si a afisajului de defectiuni luminos. Pompa puternica nu necesita mentenanta si impresioneaza prin presiunea constanta pentru udarea optima a gradinii. Un intrerupator de picior integrat, 2 iesiri pentru functionarea simultana a doua dispozitive conectate si picioarele din cauciuc fono-absorbante sunt elemente de confort suplimentare. Filtrul preliminar standard si supapa de retinere integrata asigura o functionare indelungata. Materialele de inalta calitate asigura o durata de viata mare. Beneficiaza de o garantie extinsa de 5 ani.

Caracteristici si beneficii
Pompa pentru casa si gradina BP 3 Home & Garden: Ușor de utilizat în casă și grădină
Ușor de utilizat în casă și grădină
Alimentare fiabila pentru casa si presiune constanta pentru udarea gradinii.
Pompa pentru casa si gradina BP 3 Home & Garden: Sigur și rezistent
Sigur și rezistent
Cu prefiltru și supapă de sens pentru protecție împotriva funcționării în gol, în echiparea standard
Pompa pentru casa si gradina BP 3 Home & Garden: Start/ stop automat
Start/ stop automat
Pompa pornește și se oprește automat după necesități
Absorbție optimă
  • Pompa de calitate, trage fără efort apa de la o adâncime de 8 m, de exemplu dintr-o cisternă
Afișaj pentru erori
  • Este indicată o eroare, legată de absorbție sau presiune.
Două ieșiri pentru apă
  • Multiple utilizări, cum ar fi udarea gazonului cu o instalație cu aspersoare și udarea simultană a grădinii cu un furtun.
Adaptor T flexibil
  • Instalare flexibila - pentru alinierea optima a furtunurilor conectate.
Întrerupător confortabil de picior
  • Ușor de pornit și oprit, fără să vă aplecați
Mâner ergonomic
  • Usor de manevrat și transportat

Specificatii tehnice

Date tehnice

puterea nominală de intrare (W) 800
Debit maxim transportat (l/h) < 3300
Înălțimea de pompare (m) 40
Presiune (bar) max. 4
Înălțimea de absorbție (m) 8
Temperatură (°C) max. 35
Filet de racordare G1
Cablu de racordare (m) 1,85
Tensiune (V) 230 - 240
Frecvență (Hz) 50
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 10,2
Greutate cu ambalaj (kg) 11,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 230 x 540 x 373

Pachet de livrare

  • Adaptor racordare pentru pompe G1

Echipament

  • Racord optimizat
  • Întrerupător confortabil de picior
  • Funcție start/ stop automată
  • Include prefiltru și supapă de sens
  • Protecție împotriva funcționării pe uscat
  • Racord de umplere mare
  • Mâner ergonomic
  • Depozitarea cablului
  • Afișaj pentru erori
  • Două ieșiri pentru apă
  • Picior de cauciuc rotativ pentru reducerea zgomotului
Video

Domenii de intrebuintare
  • Pentru udarea gradinilor din cisterne sau fantani, de exemplu, cu aspersoare.
  • Pentru alimentarea cu apă a toaletelor și a mașinilor de spălat.
Accesorii
